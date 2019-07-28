Иран увидел желание других стран сохранить ядерную сделку

Тегеран считает, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются верны соглашениям. «Не могу сказать, что нам удалось все решить (на сегодняшней встрече.—“Ъ”), но я могу сказать, что есть приверженность самому СВПД и идее его сохранения»,— сказал журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи (цитата по ТАСС).

Встреча по поводу сохранения иранской ядерной сделки прошла сегодня, 28 июля, в Вене. В ней приняли участие Иран, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. «Атмосфера встречи была конструктивной, дискуссии прошли хорошо (…) Все оставшиеся участники сделки верны ей»,— отметил господин Арагчи.

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Напомним, Иран и еще шесть государств, в том числе США, подписали СВПД в 2015 году. Документ подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и ввел санкции против Ирана. Он заявил, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение. В апреле этого года Вашингтон сообщил о введении полного запрета на импорт иранской нефти.

3 июня президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Через месяц Иран начал обогащать уран выше установленной нормы. Тегеран при этом призывал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки. 19 июля Иран предложил усилить проверку своих ядерных объектов в обмен на снятие санкций США. Москва в свою очередь призвала Тегеран воздерживаться от эскалации конфликта.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».