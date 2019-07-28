Россия призвала Иран не идти на эскалацию конфликта вокруг ядерной сделки

Россия по-прежнему рекомендует Ирану воздерживаться от обострения конфликта вокруг ядерной сделки, несмотря на то, что он принял решение не выполнять все требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов»,— сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков «РИА Новости».

По его словам, мотивы иранской стороны понятны, но действия Тегерана «провоцирует те силы, которые хотят его полного слома» на обострение, и в первую очередь в Вашингтоне. «Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные»,— заявил господин Рябков.

Сегодня, 28 июля, в Вене пройдет внеочередное заседание совместной комиссии по сохранению иранской ядерной сделки. В ней примут участие Иран, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

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Напомним, Иран и еще шесть государств, в том числе США, подписали СВПД в 2015 году. Документ подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018 года США объявили о выходе из соглашения и ввели санкции против Ирана. В апреле этого года Вашингтон сообщил о введении полного запрета на импорт иранской нефти.

3 июня президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Через месяц Иран начал обогащать уран выше установленной нормы. Тегеран при этом призывал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки. 19 июля Иран предложил усилить проверку своих ядерных объектов в обмен на снятие санкций США.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».