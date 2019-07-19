Иран предложил усилить проверку своих ядерных объектов в обмен на снятие санкций США

Иран согласен подписать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о предоставлении инспекторам МАГАТЭ доступа для проведения проверок ядерных объектов в стране. В обмен на это США должны снять введенные против Ирана санкции, сказал глава иранского МИДа Джавад Зариф. Министр назвал свое предложение существенным шагом.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

«Если Трамп (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”) хочет услугу за услугу, мы можем ратифицировать дополнительный протокол, а он может отменить введенные им санкции… Отмените санкции, и вы получите дополнительный протокол раньше 2023 года»,— заявил журналистам господин Зариф, которого цитирует The Guardian.

Газета уточняет, что в рамках предлагаемой сделки Иран «формально и навсегда согласился бы с усиленными проверками своих ядерных объектов» в обмен на отмену ограничений, введенных США.

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Напомним, СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. Дональд Трамп, однако, счел, что соглашение было «основано на лжи», и обвинил Иран в несоблюдении СВПД.

С июля 2019-го Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД. В Иране также говорили, что не намерены ни с кем обсуждать свою ракетную программу.

Об обострении отношений Ирана и США читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».