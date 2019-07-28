Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова. При подсчете рассматривался период с 2000-го по 2019 год.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше»,— отмечает заведующая лабораторией количественных методов вуза Елена Егорова.

Сокращению разрыва в зарплатах, как полагают эксперты, будет способствовать увеличение промышленного производства, в частности, в перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и других. Благоприятными факторами также являются минимальный уровень безработицы в стране и сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума (по данным Росстата — в семь раз).

Напомним, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Росстата, средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составляет 157,2 тыс. руб., 10% самых низкооплачиваемых россиян —12 тыс. руб.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».