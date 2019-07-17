Реальные доходы россиян за полгода снизились на 1,3%

Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении.

Реальные располагаемые — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Как отмечается в докладе, при снижении реальных располагаемых доходов среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1% и составила 49 840 руб.

Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов связал падение реальных располагаемых доходов россиян с расчетами по кредитам и досчетом на теневой сектор.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».