Половина россиян получают менее 35 тыс. рублей в месяц

Среднемесячная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, в июне составила 49 840 руб., следует из данных Росстата. При этом уровень медианной зарплаты (больше получает половина работников, половина — меньше) составил 34 335 руб.

По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, различие между средней зарплатой и медианной указывает на неравенство в оплате труда и высокую долю работников с низкой зарплатой. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше»,— сказал социолог РБК.

При этом 20% самых высокооплачиваемых работников получают 48% всего объема средств, направленных на оплату труда. «Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным»,— сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тыс. руб. Это в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых россиян (12 тыс. руб.).

Напомним, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».