Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля

Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен. Допрос проходил в главном управлении по расследованию особо важных дел.

«Допрос касался нашей трудовой деятельности во время освещения митингов. Претензий никаких нет, спрашивали, как мы освещали митинг, что мы делали, как до нас доходила информация о митинге»,— сказала госпожа Перепелова в эфире телеканала.

В СКР главному редактору «Дождя» не сообщили, по какому именно делу она вызвана свидетелем. «Следователь сказала, что она не обязана уточнять, сказала, что это связано с митингами»,— добавила Александра Перепелова. По словам главного редактора, большинство заданных вопросов касалось освещения телеканалом несанкционированной акции за свободные выборы в Мосгордуму, прошедшей в центре Москвы.

По словам адвоката Александры Перепеловой Олег Елисеев, чьи слова передает «Дождь», в СКР заверили, что «в дальнейшем никаких следственных действий с ней совершаться не должно».

Сегодня днем, 27 июля, полиция пришла в редакцию «Дождя», который в прямом эфире рассказывал об акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации на выборы. Главному редактору Александре Перепеловой была вручена повестка на допрос в СКР. Незадолго до этого полицейские пришли с обыском в студию «Навальный Live», также транслировавшую несанкционированный митинг.

Подробнее об акции протеста у московской мэрии читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».