В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет России. Ее вызывают в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Незадолго до этого полицейские пришли в студию «Навальный Live», откуда также ведется прямой эфир о происходящем на акции протеста в центре Москвы. Полицейские заклеили скотчем внешние камеры видеонаблюдения. В студии «Навальный Live» начался обыск.

Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом митинга предупредил о возможных «серьезных провокациях» и добавил, что порядок в городе во время акции «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Против организаторов акции проводится административное расследование. У экс-кандидатов в депутаты, их родственников, зарегистрированных независимых кандидатов, а также у сотрудников ФБК Киры Ярмыш и Руслана Шаведдинова прошли обыски.

Как проходит акция в центре Москвы, читайте в публикации “ЪFM”.