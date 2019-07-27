Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми

Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО. При этом 8,2% полагают, что объем помощи даже упал.

Наиболее высок процент тех, кто не видит роста поддержки, в Волгоградской области (73,2%), в Омской области (51,6%) и в Дагестане (52,6%).

Утвердительно ответили на вопрос о том, заметили ли они рост поддержки семей с детьми, 28,1% респондентов. Так, положительно оценили изменения в Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстане (45,8%), Якутии (43,5%) и Туве (42,2%).

Ранее правительство приняло решение повысить пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей с нынешних 50 руб. до 10 тыс. руб. При этом критерии нуждаемости семей пересмотрены в пользу граждан — с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».