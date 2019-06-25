Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч рублей

Пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей повысят с нынешних 50 руб. до 10 тыс. руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития в сфере демографии. Он не уточнил, когда произойдет повышение.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. руб. на одного ребенка вместо прежних 50 руб.»,— сказал господин Медведев (цитата по «Интерфаксу»). При этом критерии нуждаемости семей будут пересмотрены в пользу граждан — с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека. Так планируется увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, отметил Дмитрий Медведев.

Кроме того, почти вдвое будет повышен размер компенсаций трудоспособным неработающим родителям детей-инвалидов. Эта мера заработает уже с 1 июля.

Напомним, о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» в 50 руб. Дмитрий Медведев заявил 18 июня. Позднее президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, анонсировал повышение пособия до 10–11 тыс. руб.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».