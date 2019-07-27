Трамп: у США нет оснований не ладить с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что оснований для вражды с Россией у Соединенных Штатов нет, передает CNN. По его словам, над оппозиционной Демократической партией смеется весь мир из-за продолжающегося противостояния с республиканцами, в том числе путем обвинений во вмешательстве России в выборы в 2016 году. Расследованием этого дела занимался бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. Своих оппонентов-демократов американский президент назвал клоунами.

«Я наблюдал за Мюллером в течение двух с половиной лет. И это лучшее, что у них есть. И это позор. И мир смеется над ними. И, к сожалению, это так плохо для нашей страны. Это плохо в наших отношениях с другими странами, в том числе с Россией. Нет причин, по которым мы не должны ладить с Россией. Нет причин, по которым мы не должны ладить с другими странами»,— сказал Дональд Трамп.

25 июля комитет по разведке Сената США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Как следует из доступных частей доклада, «вмешательство России» не повлияло на итоговый результат. Господин Мюллер заявил, что члены следственной группы действительно не смогли собрать достаточное количество улик для того, чтобы обвинить господина Трампа в «сговоре» сотрудников его избирательного штаба с Кремлем. Он подчеркнул также, что господин Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

Подробнее об итогах слушаний в Конгрессе читайте в материале “Ъ” «Роберт Мюллер не оправдал надежд демократов».