Сенат США отрицает влияние «российского вмешательства» на итоги выборов-2016

Комитет по разведке Сената США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Некоторые части текста умышленно скрыты. Как следует из доступных частей доклада, «вмешательство России» не повлияло на итоговый результат.

В опубликованном документе Россия обвиняется во вмешательстве в инфраструктуру выборов, в том числе в попытках изучения систем голосования. Также в докладе говорится о выявленных кибератаках и кампаниях по дезинформации, к которым также могла быть причастна Москва. При этом специальный Комитет не нашел признаков изменения результатов голосования или манипулирования машинами для этого голосования.

Доклад, подготовленный Комитетом по итогам проведенного им двухпартийного расследования, вышел на следующий день после выступления Роберта Мюллера, в котором бывший спец-прокурор предупреждал о сохранении угрозы российского вмешательства.

Вчера, 24 июля, Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе утвердительно ответил на вопрос, пыталась ли Москва вмешаться в избирательную кампанию для того, чтобы помочь Дональду Трампу, и заявил, что российские власти не собираются оставлять эти попытки. При этом господин Мюллер заявил, что члены следственной группы действительно не смогли собрать достаточное количество улик для того, чтобы обвинить господина Трампа в «сговоре» сотрудников его избирательного штаба с Кремлем. Он подчеркнул также, что господин Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

Подробнее об итогах слушаний в Конгрессе читайте в материале “Ъ” «Роберт Мюллер не оправдал надежд демократов».