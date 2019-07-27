ТАСС: законопроект о значимых информресурсах был внесен без экспертиз и согласований

Законопроект об ограничении доли иностранного капитала в значимых информационных ресурсах, был внесен в Госдуму без консультаций с правительством и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества, правительства, Минкомсвязи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства выразил мнение, что одобрение и принятие таких инициатив может создать «реальные риски инновационному и технологическому развитию в масштабах страны».

Законопроект в Госдуму внес, депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Согласно инициативе, доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае, если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Владелец ресурса не сможет использовать его для распространения рекламы, которая направлена на привлечение потребителей на территории России. Автор законопроекта отметил, что он коснется в том числе и компании «Яндекс».

«Яндекс» заявил, что документ не может быть принят в текущей редакции, так как это может разрушить «уникальную экосистему интернет-бизнесов в России». Компания выразила готовность участвовать в обсуждении инициативы.

В Mail.ru Group сообщили, что, по их мнению, законопроект не будет принят в текущей редакции, и государство совместно с рынком выработает приемлемый для всех сценарий.

Отметим, что бумаги Yandex на бирже NASDAQ резко подешевели. На открытии торгов они стоили $42,37, а затем стремительно подешевели до $35,84. На закрытии торгов бумаги Yandex стоили $37,04. Таким образом снижение составило 3,57%.