«Если заварить мусоропроводы, получим протесты по всей Москве»

В июне 2019 года столичные власти приняли решение о тотальном переходе Москвы до конца года на раздельный сбор мусора. В каждом дворе должен появиться контейнер для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Эксперт Валерия Коростелёва в интервью “Ъ” рассказала, к чему власти так спешат, нужно ли заваривать мусоропроводы в подъездах и как мотивировать жителей и предпринимателей не валить все в одну кучу.

Экологическое движение «РазДельный Сбор» было создано в Москве в 2014 году. Его волонтеры проводят акции по сбору вторсырья. За пять лет «РазДельный Сбор» сдал на переработку более 1500 тонн мусора. Движение также занимается внедрением раздельного сбора в офисах и помогает жителям домов добиться установки контейнеров во дворах.

— Столичные власти хотят перейти на раздельный сбор чуть больше чем за полгода. Реально ли за такой срок реализовать это всерьез, а не для вида?

— Разработка программы по внедрению раздельного сбора отходов (РСО), которая будет включать просвещение, работу с бизнесом, жителями, управляющими компаниями и региональными операторами, займет от нескольких месяцев до полугода. Сомневаюсь, что чиновники смогут сделать это качественно, так как только сейчас был разыгран госконтракт, по которому в территориальную схему обращения с отходами Москвы внесут поправки. Получается, программу перехода надо составить за месяц-два, потом еще разыграть госконтракты на новые контейнеры, закупить их и поставить.

— Почему чиновники задумались об этом лишь сейчас?

— Власти об этом задумались еще в 2012 году, когда разыгрывались контракты на вывоз мусора из столичных округов. Сейчас ситуация усугубилась из-за закрытия подмосковных полигонов. А желание вывозить отходы в другие регионы, например в Архангельскую, Ярославскую и Владимирскую области, привело к местным протестам: никто не хочет себе московский мусор. Протесты, в свою очередь, не нравятся федеральным властям. В итоге заявление правительства Москвы о внедрении раздельного сбора было сделано накануне прямой линии президента Владимира Путина — видимо, чиновники хотели так снизить накал страстей. Об этом говорит и текст постановления мэрии — это листик, пакт о намерениях; без конкретной программы, показателей и целей.

— Первым этапом внедрения РСО станет установка контейнеров для бумаги, пластика, стекла. Двухконтейнерная система вообще эффективна?

— С точки зрения сбора упаковки — да, с этого и нужно начинать. Беспокоит, что ничего не говорится про опасные отходы и специальные пункты их сбора. Речь не только о лампочках, но и лакокрасочных и медицинских отходах, ртутных градусниках, батарейках, шинах. Власти Московской области тоже пошли по двухконтейнерной системе, но у них стоит третий контейнер — для лампочек и батареек. Однако все остальное едет на полигоны. Это большая проблема.

— А как в Москве развита система сбора батареек, ртутных ламп, градусников и других опасных отходов?

— На уровне ноля. В городе якобы организован сбор ртутных лампочек. Выделяются средства, выбирается оператор, который получает деньги по нормативам. Каждую управляющую компанию обязывают собирать лампочки и информировать жителей о пунктах их сбора, но на деле этого почти не происходит. И даже если лампочки собираются, было много случаев, когда их выбрасывали в обычный контейнер. Все остальные опасные отходы не собираются даже на бумаге.

— В некоторых районах Москвы уже есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но зачастую они стоят далеко от жилых домов. С чем это связано?

— С особенностями заключенных госконтрактов на вывоз мусора.

В одних технических заданиях к ним оговорен, скажем, один контейнер на 12,5 тыс. жителей, в других — 50 контейнеров на весь округ. Плохо составленные задания привели к неравномерной плотности установки контейнеров.

Некоторые компании ставят их чуть больше по просьбам жителей, другим вообще все равно.

— Большинство жителей выбрасывают отходы в мусоропровод. Что сделать, чтобы это изменить?

— Заварить мусоропроводы. Но если их просто категорично заваривать, получим протесты по всей Москве. Нужно при этом объяснить людям, зачем раздельно собирать отходы, научить их это делать и мотивировать. Например, сказав, что проблему со свалками можно решить строительством мусоросжигательных заводов в городе, но тогда все будут болеть и больше тратить на медицину.

Помимо мусоропроводов есть и другая проблема: небольшие магазинчики сбрасывают мусор в контейнеры жителей. У нас же огромные нормативы: 300–500 кг отходов в год на человека. Но, как показали наши замеры в Череповце, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве, люди столько не выкидывают. Просто в тариф жителей фактически добавляют предпринимателей, за которыми невозможно уследить.

— В столичном департаменте природопользования говорят, что 30% москвичей уже готовы сортировать мусор. Это так?

— Думаю, больше. По опросу ВЦИОМа, 47% жителей готовы делать это, если контейнеры поставят прямо в их дворах. Еще 27% сортируют бытовой мусор сейчас, 23% сдают опасные отходы в пункты приема.

Проблема отходов на слуху, лишь 10–20% населения нужно мотивировать дополнительно.

Но обязательно нужно просвещать и объяснять, что проблему с отходами можно решить, не только собирая их раздельно, но и постепенно сокращая количество мусора. Важно также рассказывать, куда направляется неотсортированный и разделенный мусор. Наконец, нужно развенчивать мифы, скажем, о необходимости десяти мусорных контейнеров на кухне и отсутствии перерабатывающих заводов в России, из-за чего отходы обязательно поедут на свалку.

— Нужно ли вводить преференции для населения, стимулирующие сортировать отходы?

— Нужны дифференцированные тарифы на вывоз мусора, чтобы за смешанные отходы пришлось платить больше, чем за отсортированный мусор. Тогда люди просто захотят сэкономить.

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— Одно из решений проблемы мусора — принимающие тару фандоматы. Что вы о них думаете?

— Сейчас у ритейла нет условий и мотивации ставить фандоматы. Нужно менять законодательство, в том числе налоговое, расширять ответственность компаний. Производители того или иного вида упаковки или товара должны платить за их будущую утилизацию. Такая ответственность есть и сейчас, но нормативы очень низкие — а должны быть стопроцентные. Так, чтобы производитель собирал каждую тонну выпущенной им упаковки либо платил огромный налог. Сейчас же он платит лишь скромный экологический сбор.

Также необходима куда большая детализация видов упаковки и товаров. Сейчас весь пластик оценивается одинаково, и компании можно производить сложно перерабатываемый ПВХ-пластик, а «отчитываться» перед государством собранными ПЭТ-бутылками. Лишь после введения детализации производители захотят собирать свою же упаковку через те же фандоматы.

— Президентский совет по правам человека предложил правительству разработать план сокращения производства пластиковых пакетов и поэтапного вывода из оборота пластиковой тары. Насколько реальна эта инициатива?

— Если будут запреты и штрафы, все реально. Пластик используется везде: сохраняет продукты, но бывает чрезмерное его использование и этот критерий надо прописать. Нужна также расширенная ответственность магазинов, чтобы каждый завернутый в лишний пакет товар приводил к оплате за его утилизацию. Наконец, в ГОСТах нужно прописать, какую упаковку можно использовать, а какую нельзя, например ПВХ.

— Без сокращения производства одноразовых товаров раздельный сбор будет эффективен?

— Да. То, что производится сейчас, нужно куда-то девать, и лучше это отправлять на переработку, а не сжигать или хоронить на полигоне.

— А не приведут ли новации к появлению псевдораздельных сборщиков мусора, которые все равно будут свозить отходы на общий полигон?

— Это все быстро откроется благодаря общественному контролю. Если такое случится, будут протесты и недовольства. Контейнер с вторсырьем обязательно пойдет на сортировку. Их будет выгоднее досортировать и продать, чем отправить на полигон.

Надежда Ярмула