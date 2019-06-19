Когда появился раздельный сбор мусора в Европе

В большинстве стран Западной Европы раздельный сбор бытовых отходов практикуют с 1980-х годов. Одной из первых европейских стран, в которых начала применяться систематическая сортировка мусора, стала Германия. В 1974 году в ФРГ появились первые контейнеры для сбора стекла, а с 1978 года для сбора мусора начали вводить многокамерную систему. В общегосударственном масштабе старт сортировке отходов был дан в 1990 году, когда под брендом Gruner Punkt («Зеленый пункт») объединились сразу несколько крупных мусороперерабатывающих предприятий.

В начале 1990-х годов вопросы сортировки отходов в Европе начали фиксировать на законодательном уровне. Так, в 1992 году во Франции был принят закон, обязавший местные власти обеспечивать переработку мусора домохозяйств, начала внедряться система раздельного сбора. В Великобритании необходимость сортировки отходов была зафиксирована в законе о защите окружающей среды 1990 года.

В Швеции повсеместная сортировка мусора была внедрена по европейским меркам относительно поздно — в конце 1990-х годов. Однако сейчас страна является одним из мировых лидеров по переработке — по данным местной ассоциации по управлению отходами Avfall Sverige, в Швеции перерабатывается около 50% отходов, а оставшаяся половина мусора все же отправляется на сжигание.

В Польше активный переход на сортировку и дальнейшую переработку отходов начался в начале 2010-х годов, когда государство передало вопрос коммунальных отходов органам самоуправления. С 1 июля 2017 года в стране ввели раздельный сбор мусора, с тех пор граждане обязаны сортировать отходы по четырем разным контейнерам. С 1 января 2019 года в Варшаве ввели пятиконтейнерную систему.