Турции пообещали шельфовую дружбу

Министр энергетики Александр Новак считает возможным сотрудничество российских нефтяных компаний и Турции на шельфе Восточного Средиземноморья. На данный момент в данном регионе активы имеет «Роснефть» (30% в месторождении Zohr в Египте) и НОВАТЭК (20% в двух блоках на шельфе Ливана). Значительная часть шельфа Восточного Средиземноморья является объектом территориальных споров, в частности, между Кипром, Грецией и Турцией, где конфликт сейчас обострился. Эксперты сомневаются в реальности перспектив сотрудничества между компаниями РФ и Турции, считая заявление министра политическим.

Глава Минэнерго Александр Новак считает возможным «сотрудничество» российских нефтяных компаний и Турции на шельфе в Восточном Средиземноморье. Об этом министр энергетики РФ заявил в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии, которую господин Новак возглавляет с российской стороны.

«У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, “Роснефть” ведет работу на Зохре (газовое месторождение Zohr в Египте.— “Ъ”). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье»,— заявил министр.

С 2009 года в Восточном Средиземноморье начали находить крупные нефтегазовые месторождения. Некоторые перспективные участки шельфа являются предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном.

Всего на шельфе Восточного Средиземноморья открыто четыре крупных газовых месторождения: кипрское Aphrodite с запасами 127 млрд кубометров газа, израильские Leviathan и Tamar (620 млрд и 200 млрд кубометров газа соответственно), а также египетское Zohr (850 млрд кубометров).

У российских компаний был ряд неудачных попыток получить долю в нефтегазовых активах в этом регионе, в частности в Ливане и на Кипре. В конце 2012 года НОВАТЭК и Газпромбанк совместно с Total участвовали в тендере на разработку блока 9 на Кипре, который непосредственно прилегает к ливанскому шельфу. Но тогда российско-французский консорциум проиграл тендер альянсу итальянской Eni и корейской Kogas и вышел из переговоров.

В 2013 году власти Ливана провели конкурс на разработку десяти блоков. Отбор прошли ЛУКОЙЛ, «Роснефть», а также НОВАТЭК совместно со структурой Газпромбанка GPB Resources. Однако тогда торги не состоялись из-за политического кризиса в стране. В 2017 году ЛУКОЙЛ заявлял об интересе к участкам в Левантийском бассейне, но пока ни одного не получил.

На сегодняшний день активы в регионе имеют «Роснефть» и НОВАТЭК. У «Роснефти» доля в 30% в месторождении Zohr на шельфе Египта, у НОВАТЭКа — 20% в двух блоках на шельфе Ливана. В НОВАТЭКе сообщили “Ъ”, что у компании нет планов сотрудничества с Турцией на данный момент. В «Газпром нефти», ЛУКОЙЛе и «Роснефти» комментариев не дали.

Исполнительный директор центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко в беседе с “Ъ” отметил, что никаких предпосылок для реального экономического сотрудничества российских нефтегазовых компаний с Турцией в Восточном Средиземноморье не имеется: непонятно, кто именно и в каком проекте будет участвовать. По его мнению, вопрос освоения шельфа в Восточном Средиземноморье относится в большей степени к политике, нежели экономике.

Эксперт предположил, что заявление Александра Новака мотивировано желанием оказать политическую поддержку Турции.

Сейчас Турция находится в дипломатическом конфликте со странами ЕС из-за геологоразведки в спорных водах у побережья Кипра. Турция, которая признает независимость Северного Кипра, начала бурение в акватории, которую большая часть международного сообщества считает исключительной экономической зоной Республики Кипр (входит в ЕС). ЕС и США призвали Турцию приостановить бурение, однако Турция отказалась сделать это, после чего ЕС 16 июля ввел против Турции санкции. Причем еще в феврале 2018 года турецкие корабли помешали буровой платформе итальянской компании Eni, которая должна была исследовать газовые месторождения на шельфе Кипра, поскольку, по мнению Турции, эти работы не учитывали интересы Северного Кипра.

Данила Моисеев