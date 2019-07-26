Франция подтверждает намерение ввести налоги против цифровых гигантов

Париж по-прежнему планирует ввести налоги для цифровых компаний, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мер. «Всемирное налогообложение в цифровой сфере — это вызов для всех нас. Мы хотим достичь соглашения в рамках G7 и ОЭСР. Но в то же время Франция будет выполнять национальные решения»,— сказал он (цитата по AFP).

Накануне этого заявления президент США Дональд Трамп пригрозил ответными мерами из-за налогов против цифровых гигантов. «Если кто-то будет облагать их налогами, то это должна быть родная страна — США. Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона (президента Франции Эмманюэля Макрона.—“Ъ”). И я всегда говорил, что американское вино лучше французского!» — написал он в Twitter.

Напомним, Франция разработала законопроект, который устанавливает трехпроцентный налог на общую годовую прибыль компаний, которые предоставляют цифровые услуги пользователям. При этом доход организации должен быть не ниже €750 млн в целом по миру и €25 млн во Франции. Это в первую очередь коснется американских компаний, которые лидируют в сфере цифровых услуг. Инициативу одобрил парламент.

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