США выразили озабоченность новыми налогами на цифровые гиганты во Франции

Вашингтон проведет расследование в отношении разработанного во Франции законопроекта, который устанавливает новые правила налогообложения для цифровых гигантов, заявил представитель США по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Французский законопроект устанавливает трехпроцентный налог на общую годовую прибыль компаний, которые предоставляют цифровые услуги пользователям. При этом доход организации должен быть не ниже €750 млн в целом по миру и €25 млн во Франции.

В заявлении господина Лайтхайзера отмечается, что американские предприятия лидируют в сфере цифровых услуг. «Президент поручил нам изучить последствия этого законодательства и выяснить, является ли он дискриминационным или необоснованным, обременительным или ограничивающим торговлю США»,— говорится в его комментарии. По словам чиновника, готовящиеся изменения вызывают беспокойство в Вашингтоне.

Напомним, что налоговое обложение в цифровой сфере обсуждается в мировом сообществе, однако странам еще не удалось договориться. При этом Еврокомиссия готовится представить собственный план повышения налогов для техногигантов из США.

Подробнее — в материале “Ъ” «Цифровые налоги рассорили мир».