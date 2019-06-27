Владелец НЛМК выходит в деньги

Владимир Лисин, недавно продавший свои 5,8% в банке «Зенит», теперь продает часть доли в своем основном активе, Новолипецком меткомбинате. Пакет в 2,6% НЛМК оценен в $400 млн. Таким образом, господин Лисин пополнил собой череду акционеров металлургических холдингов, которые в последнее время выходят в деньги, продавая небольшие пакеты акций.

Fletcher Group Holdings Limited Владимира Лисина продает 2,6%, или 158 млн, акций НЛМК стоимостью $400 млн в рамках ускоренного букбилдинга, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Размещение проводит Goldman Sachs. Представитель НЛМК отказался от комментариев. По состоянию на 31 декабря 2018 года доля Fletcher Group в НЛМК составляла 84%, остальные 16% — в свободном обращении.

После сделки доля господина Лисина сократится до 81%. По данным Reuters, последний раз он продавал акции НЛМК в 2016 году — 1,5% за $153,1 млн. Источник, близкий к сделке, сообщил, что основной акционер через эту сделку помог компании увеличить количество акций в свободном обращении на рынке, соответственно, повысить их ликвидность и диверсифицировать акционерную базу. По словам источника, это должно способствовать дальнейшему росту капитализации НЛМК. Последнее размещение акций НЛМК в 2016 году было важным шагом с точки зрения включения бумаги в индекс MSCI, продолжает он. По методологии MSCI, эта сделка на данный момент не поменяет вес бумаги в индексе, но поможет это сделать в будущем. 19 июня господин Лисин вышел из капитала банка «Зенит», где у него была доля в 5,8%. Представитель Fletcher Group заявил, что решение принято исходя из политики по выходу из непрофильных инвестиций, сообщал «Интерфакс».

Решение господина Лисина является продолжением тенденции, когда акционеры крупных металлургических холдингов выходят в деньги.

Неделю назад Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер продали около 1,7% Evraz путем ускоренного размещения по 635 пенсов за акцию. В марте акционеры Evraz продали около 1,8% компании по 595 пенсов за бумагу. Тогда продажу объясняли снижением санкционных рисков. Небольшие пакеты акций продают акционеры золотодобывающего Polymetal. Александр Мамут сократил свою долю с 5,82% до 4,998% 25 июня. В апреле его сын Николай сократил свою долю с 3,995% ниже раскрываемого минимума.

Борис Красноженов из Альфа-банка обращает внимание, что бумаги НЛМК имеют высокую дивидендную составляющую. В марте совет директоров НЛМК одобрил изменения в дивидендной политике, позволяющие выплачивать до 100% свободного денежного потока.

Евгений Зайнуллин