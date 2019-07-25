Суд признал согласованной запланированную акцию в поддержку журналиста «Черновика» в Махачкале

Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил сегодня иск организаторов акции в поддержку арестованного журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и признал незаконным отказ министерства юстиции республики санкционировать ее. Этим же решением заявленная на 28 июля демонстрация объявлена санкционированной минюстом.

Девять акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева минюст Дагестана отказался согласовать 17 июля. В их числе были митинги в парке имени 50-летия Октября, на Родопском бульваре и на центральной площади Махачкалы, а также демонстрации на улице Кадырова. Ведомство аргументировало отказ занятостью площадок другими мероприятиями, запретом проводить акции вблизи органов госвласти и необходимостью получить добро на проведение демонстрации со стороны Госавтоинспекции. Позднее управление ГИБДД сослалось, в свою очередь, на отсутствие соответствующего постановления мэрии.

Всего же с конца июня минюст не согласовал 19 уведомлений о проведении публичных акций от сторонников Абдулмумина Гаджиева. Такое количество заявок, часть из которых дублировали друг друга, различаясь лишь датой проведения акции, общественники объясняли стремлением снизить вероятность отказа со стороны минюста.

Судья Ленинского суда Тимур Чоракаев решил признать ответ минюста незаконным, считать демонстрацию, заявленную на 28 июля, санкционированной ведомством и обязать его в срок до дня проведения публичного мероприятия выполнить требования федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в том числе назначить уполномоченного и обеспечить в пределах компетенции общественный порядок и безопасность.

Решение суда должно быть обращено к немедленному исполнению.

О деле господина Гаджиева — в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала