«Газпром» заработал на собственных акциях

«Газпром» решил воспользоваться резким ростом своих акций, вызванным обещаниями менеджмента повысить дивиденды, и избавляется от большей части квазиказначейских бумаг, купленных в 2016 году у ВЭБа. В ходе SPO на Московской бирже компания предложила 2,93% акций, собрав заявки почти на 200 млрд руб. Сумма сделки еще неизвестна, но по рынку, с учетом роста котировок на 3,3% в течение дня, пакет стоит 152 млрд руб., это на 40 млрд руб. больше, чем «Газпром» заплатил за эти акции в 2016 году.

Структуры «Газпрома» голландская Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz Ltd. 25 июля неожиданно объявили о продаже на Московской бирже 2,93% акций монополии из квазиказначейского пакета. Организатором выступил Газпромбанк. По данным «Газпрома», он получил почти 500 заявок на 198,9 млрд руб. Окончательная цена размещения будет известна 26 июля. По рынку на момент закрытия торгов 25 июля пакет стоил около 152 млрд руб. По итогам сделки на балансе структур «Газпрома» останется еще 3,71% квазиказначейских акций. В результате размещения доля РФ в капитале «Газпрома» не изменится (сейчас 38,37% акций у Росимущества, 10,97% у «Роснефтегаза», еще 0,89% — у «Росгазификации»).

В результате сделки «Газпром» избавился от большей части пакета в 3,6%, который ему в 2016 году пришлось выкупить у ВЭБа.

Основная часть этих акций досталась госкорпорации в ходе покупки 2,7% акций «Газпрома» в конце 2010 года у немецкой E.ON, когда та вышла из капитала российской монополии (первый пакет компании в 0,89% ВЭБ купил в 2007 году). Стоимость покупки у E.ON, по данным “Ъ”, была на уровне 125 млрд руб. (около $4 млрд по курсу на тот момент). Но когда ВЭБу пришлось продавать бумаги «Газпрома» в рамках санации в 2016 году, конъюнктура была существенно хуже, и 2,7% акций на рынке стоили меньше 100 млрд руб. ($1,5 млрд), а вся доля корпорации — около $2 млрд. В итоге структуры «Газпрома» получили 3,6% своих акций за 132 млрд руб., консолидировав в целом 6,53%, а ВЭБ зафиксировал убыток от сделки более чем в 120 млрд руб.

С тех пор «Газпром» ждал удобного момента, чтобы монетизировать свой квазиказначейский пакет, рассматривая различные варианты. Среди них — размещение на Гонконгской бирже. Однако, по словам топ-менеджмента компании, конъюнктура была неблагоприятной, а бумаги монополии оставались недооценены рынком. Но в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что текущий период «наиболее актуален» для реализации квазиказначейского пакета с учетом того, что его рыночная стоимость превысила цену покупки. С мая котировки компании выросли более чем на 34% на фоне резко увеличившихся дивидендов и обещаний менеджмента повысить их в дальнейшем до 50% прибыли по МСФО. Примечательно, что и в четверг акции «Газпрома» росли в моменте на 8%, хотя обычно продажа крупного пакета приводит к снижению котировок. К закрытию бумаги скорректировалась до 219 руб. за штуку (рост на 3,3%).

Рост котировок акций «Газпрома» главный экономист «Ай Кью Джи Управление Активами» Ованес Оганисян связывает с ожиданиями инвесторов, что в результате размещения увеличится free-float и индекс-провайдеры (MSCI и FTSE) будут вынуждены повысить долю бумаг в расчете индексов. Текущий вес монополии в индексе MSCI Russia — 16,7%, после размещения он повысится на 1 процентный пункт. Как поясняет эксперт, на такие индексы ориентируется большая группа активных и пассивных международных фондов. В случае увеличения веса акций «Газпрома» в индексах общий приток средств от фондов, даже по консервативным оценкам, может составить $270 млн. «Приток от пассивных фондов может составить $100–120 млн. Более половины из этих средств поступит от ребалансировки глобальных фондов. Это может произойти уже в конце августа»,— отмечает господин Оганисян. Однако некоторые активные фонды могли заранее начать увеличивать количество акций «Газпрома» в своих портфелях, не дожидаясь увеличения веса в индексах.

В целом в текущем году многие российские компании привлекали финансирование на рынке акционерного капитала.

По оценкам “Ъ”, за неполные семь месяцев было проведено 11 размещений акций на общую сумму $2,85 млрд — это в пять раз выше привлечений за аналогичный период 2018 года.

Основная часть размещений (восемь) была проведена действующими акционерами путем ускоренного размещения (ABB) на общую сумму $2,2 млрд. Этому способствовало улучшение рыночной конъюнктуры на фоне смягчения риторики ведущих мировых финансовых регуляторов, а также улучшения геополитического фона вокруг России.

Ольга Мордюшенко, Виталий Гайдаев