Пхеньян объяснил запуск ракет желанием «предупредить милитаристов» в Сеуле

КНДР заявила, что испытания новых «управляемых тактических ракет» были проведены в качестве предупреждения «милитаристам в Южной Корее», передает «Рёнхап». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал Южную Корею отказаться от проведения учений и развертывания новых вооружений.

Северная Корея осуществила запуск двух ракет малой дальности 25 июля. По предварительным данным, ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки и упали в Японское море.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи уточнил, что первый снаряд преодолел расстояние около 430 км, второй — около 690 км, максимальная высота составила 50 км.

В мае КНДР осуществила несколько пусков в восточном направлении из порта Вонсан на юго-востоке страны. Точно неизвестно, что это были за снаряды, предположительно это две ракеты малой дальности.

О переговорах по вопросам денуклеаризации КНДР — в материале “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».