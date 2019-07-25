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КНДР испытала ракету малой дальности

Северная Корея испытала ракету малой дальности, сообщает AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника. До этого об осуществлении пуска заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Там сказали, что КНДР испытала неустановленный снаряд. Деталей в штабе не предоставили.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят запуски двух ракетных снарядов КНДР. Пхеньян тогда осуществил пуск в восточном направлении. Минобороны Японии сообщило, что снаряды Северной Кореи не достигли территориальных вод страны.

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