Зеленский уверен, что Трамп может решить проблему «Северного потока-2» в пользу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что только президент США Дональд Трамп способен решить проблему со строительством газопровода «Северного потока-2» в пользу Киева. Он отметил, что «вопрос уже давно решен», но Украину «никто не спрашивает», как и в ситуации с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут. Единственное решение этого вопроса — у меня состоится встреча с президентом США»,— подчеркнул господин Зеленский.

Напомним, строительство газопровода началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии.

Ранее сообщалось, что ввод «Северного потока–2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

США же продолжают рассматривать возможность введения санкций в отношении Nord Stream 2. Ранее на этой неделе СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, сообщали, что«все ждут отмашки из Белого дома», чтобы наложить санкции, но Дональд Трамп пока «противится» санкциям, поскольку хочет использовать угрозу их введения как рычаг давления на Германию.

Подробнее о ситуации вокруг «Северного потока–2» — в материале “Ъ” «Дания сдвигает "Северный поток-2" на год».