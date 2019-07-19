Миллион рублей приходит в зарплатные ведомости

Число «зарплатных миллионеров» в России выросло: по данным Росстата, оклад от 1 млн руб. и выше ежемесячно получают больше 11 тыс. россиян. За два года таких работников стало почти на 40% больше. С чем это связано? И где работают «зарплатные миллионеры»?

По статистике, больше всего официально получают работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов.

Самая малочисленная категория работников — с доходом свыше 1 млн руб. в месяц. В нее попали 11,2 тыс. граждан. Когда Росстат проводит исследование два года назад, «зарплатных миллионеров» было примерно на 4 тыс. меньше. Самые состоятельные — сотрудники сферы культуры, организации досуга и развлечений, а также люди, занятые в спортивной индустрии. Их заработок приближается к 6 млн руб. На второе место исследователи поставили работников сферы услуг. За ними идут специалисты производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных препаратов. Средний доход толстосумов равен примерно 2,5 млн руб. Большинство состоятельных россиян занимается торговлей и ремонтом транспорта. На втором месте — миллионеры из научной и технической среды. Самая малочисленная, но богатая категория занимается водоснабжением и утилизацией отходов. Таких Росстат насчитал всего 13 человек на всю страну. В этом году исследование охватило 27 млн человек и более 100 тыс. крупных и средних предприятий. Данные от малых и микропредприятий в анализе не учитываются. В расчет не берутся вознаграждения по итогам года и любые единовременные выплаты.

Росстат уточняет, что замеры проводились в апреле. HR-специалисты отметили, что именно в этом месяце традиционно крупные компании выплачивают топ-менеджерам годовые бонусы и вознаграждения за оконченные проекты. Скорее всего, это повлияло на данные исследования. Кроме того, эксперты рынка считают, что выборка Росстата не совсем корректна: нельзя сравнивать доходы футболистов и, например, топ-менеджеров госкорпораций.

В целом, в России довольно много специалистов, получающих больше 1 млн в месяц, отметила сооснователь карьерной платформы Slitslot Арина Егорова: «Лучшие зарплаты — от 1 млн руб. в месяц — получают топ-менеджмент телекома, металлургии. Сюда же можно отнести весь банковский сектор, где зарплаты больше этой суммы без учета бонусов, LTI — долгосрочных мотивационных программ и премий. Заработок топ-менеджмента в хороших российских и международных бизнес-компаниях остается на одном и том же уровне».

40-процентный прирост в «армии миллионеров», вероятно, дала сфера спорта. Специалисты напоминают, что в прошлом году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и все специалисты, обслуживающие это событие, — от строителей до маркетологов — смогли на этом хорошо заработать. Где еще можно получать по 1 млн руб. ежемесячно, рассказала заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина: «Хорошие деньги можно получить не только в перечисленных сегментах, но и благодаря крупным проектам, в том числе инфраструктурным, которые исчисляются многомиллиардными оборотами. Сюда входит и сфера строительства, и кластеры, развивающие высокие технологии в разных регионах.

Крупные проекты — это потенциальный носитель высоких зарплат для руководителей и редких специалистов.

Кроме того, это могут быть руководители госкорпораций, коммерческих предприятий или экспаты. $17 тыс. для иностранного высококвалифицированного специалиста с должностью генерального или финансового директора — это стандартная зарплата, если он работает в России».

Самая многочисленная категория работников получает от 34 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц. Такой уровень дохода, как показало исследование, — у 2,5 млн россиян.

Светлана Белова