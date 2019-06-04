Пшеница подсыхает

Урожай зерна в России в 2019 году может оказаться не таким хорошим, как ожидалось. Из-за нехватки осадков и засушливой погоды в ряде регионов «Совэкон» снизил прогноз сбора зерна с 129,1 млн до 127,2 млн тонн. Другие аналитики также не исключают пересмотра своих оценок. Снижение прогнозов урожая может дополнительно поддержать цены на российскую пшеницу, которые к осени могут превысить $200 за тонну.

«Совэкон» впервые снизил прогноз сбора зерна в России в 2019 году, следует из еженедельного мониторинга аналитического центра. Оценка урожая всех зерновых понижена с 129,1 млн до 127,2 млн тонн, пшеницы — с 83,4 млн до 82,6 млн тонн. «Совэкон» корректирует прогноз на фоне относительно негативных погодных условий. Как отмечают аналитики, количество осадков во второй половине мая в части регионов Европейской России оказалось меньше нормы. А в Поволжье и части южных регионов запасы влаги также остаются ниже средних.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский согласен, что сегодня наблюдаются недостаток влаги и жаркая погода в Поволжье, исключая Волгоградскую область, и Оренбургской области, а также засушливые погодные условия в Ставропольском крае. Но, отмечает он, озимая пшеница на юге уже сформировалась и в значительной степени это не должно сказаться на урожае. «Русагротранс» ожидает урожай зерновых в 2019 году на уровне 126 млн тонн, пшеницы — 80,8 млн тонн. Директор «Прозерна» Владимир Петриченко говорит, что понижать прогноз урожая не планирует. Сейчас компания оценивает сбор зерна в 2019 году в 130,8 млн тонн, пшеницы — в 82,3 млн тонн.

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока также сохраняет базовый прогноз сбора зерна в России в 2019 году на уровне 126,7 млн тонн, включая 81 млн тонн пшеницы, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, в оценку заранее были заложены риски нехватки осадков и засушливой погоды в ряде регионов. При этом господин Рылько не исключил пересмотра прогноза урожая 2019 года в дальнейшем. Это будет зависеть от дневных и ночных температур, количества осадков и др., перечисляет он.

На 31 мая 2019 года зерновые были засеяны на площади 27,1 млн га против 23,9 млн га годом ранее, сообщает «Совэкон». Площадь посевов под пшеницей была 11,3 млн га против 9,1 млн га в 2018 году. При этом аналитики отмечают замедление темпов сева в Сибири. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, в прошлом году сев зерновых в Сибири сократился примерно на 1 млн га, что в основном было связано с замещением посевов озимой пшеницы рапсом, «в этом году тенденция продолжается».

Как прогнозирует господин Сизов, если текущая засушливая погода в ряде регионов сохранится в течение июня, стоит ожидать дальнейшего повсеместного снижения прогнозов сбора зерна.

Это, в свою очередь, может дополнительно поддержать цены на российскую пшеницу нового урожая, отмечает он. По данным «Совэкона», на прошлой неделе котировки на пшеницу с содержанием 12,5% протеина в среднем выросли на $8, до $195 за тонну (FOB, глубоководные порты). Основной фактор роста — укрепление мировых бирж, сообщают аналитики. По их оценкам, пшеница в Чикаго и Париже с поставкой в июле и сентябре подорожала примерно на 4%, до $185 и $206 за тонну соответственно. В Минсельхозе ожидают урожай зерна на уровне 118 млн тонн, включая 75 млн тонн пшеницы. На вопрос “Ъ” о возможном пересмотре прогноза там не ответили.

По словам Игоря Павенского, до последнего момента казалось, что текущий урожай зерна может приблизиться к рекордным показателям 2017 года — 130 млн тонн и более. Но текущая ситуация с погодой свидетельствует о том, что вероятность таких прогнозов существенно снижается, отмечает он. Господин Павенский не исключает, что средние цены на российскую пшеницу нового урожая на этом фоне к осени превысят планку $200 за тонну. Хотя, указывает аналитик, говорить о повторении прошлогодних уровней — $240 за тонну — пока не приходится.

Анатолий Костырев