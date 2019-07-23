Еда просит скидку на выезд

Ради развития агроэкспорта на фоне несколько снижающихся видов на урожай Минсельхоз добивается от Белого дома возвращения субсидий для поддержки кредитования таких поставок, расширения тарифных льгот на перевозки зерна, а также включения ряда логистических инвестпроектов сектора в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Об этом в понедельник заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на аграрном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в Курской области. Министерство уже согласовало с частью коллег расширение поддержки экспорта АПК и ждет реакции Белого дома — впрочем, эксперты отмечают, что рост мировых цен на зерно может поддержать агроэкспорт не менее эффективно.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев обратился к главе правительства с просьбой возобновить субсидирование экспортного кредитования внешних поставок продукции АПК — речь об этом зашла во время совещания по агроэкспорту, которое Дмитрий Медведев провел в Курской области. Министр пожаловался на исключение аграрных экспортеров из сферы действия постановления правительства №620 от 24 мая 2017 года — оно регламентирует предоставление субсидий Российскому экспортному центру (РЭЦ) на компенсацию части ставки по таким кредитам коммерческих банков (до 7 млрд руб., РЭЦ возмещает банкам не более 3% годовых по валютным и не более 4% по рублевым кредитам). Экспортеров аграрной продукции лишили этой поддержки на фоне высоких объемов сельхозэкспорта по итогам рекордного урожая 2017 года — в 2018 году экспорт АПК вырос почти на 20%, до $25,8 млрд, из которых более 40% пришлось на зерно; его годовые поставки на внешние рынки составили 54,8 млн тонн — при таких объемах Белый дом предпочел не тратить госсредства на его поддержку.

«Однако, учитывая высокую заинтересованность крупнейших экспортеров аграрной продукции в данной мере, мы с коллегами из Минэкономики и РЭЦ в рабочем порядке договорились о возобновлении действия этого постановления для аграрного экспорта»,— сказал Дмитрий Патрушев, попросив Дмитрия Медведева «дать заинтересованным ведомствам поручение о согласовании соответствующих изменений в бюджетную роспись». Также министр попросил премьера поддержать новый вариант постановления правительства о льготных тарифах на перевозку зерна: он расширяет перечень регионов, в которых можно будет получить такую льготу, на всю территорию РФ, а сами льготы — на перевозки не только железнодорожным, но и автомобильным и водным транспортом. «Новая редакция постановления сегодня была внесена в правительство»,— сказал министр.

Забота Минсельхоза о возвращении субсидий по кредитам экспортерам и расширении льгот для сектора может быть обоснована заметным сокращением экспорта (на 31% по объемам за первую половину июля) и некоторым снижением ожиданий будущего урожая: в понедельник Институт конъюнктуры аграрного рынка второй раз за несколько дней снизил прогноз валового сбора зерна в РФ — до 120,2 млн со 121,5 млн тонн (и 123,1 млн тонн неделей ранее), прогноз экспорта зерна в 2019/20 сельхозгоду снижен до 42,5 млн тонн (с 43,5 млн тонн), прогноз экспорта самого Минсельхоза составляет 45 млн тонн.

Из-за нехватки осадков в ряде регионов снижал прогноз сбора зерна со 129,1 млн тонн в мае до 121,9 млн тонн в начале июля и центр «СовЭкон» — его директор Андрей Сизов сказал “Ъ”, что на этой неделе прогноз урожая будет вновь пересмотрен в сторону понижения.

Впрочем, по словам господина Сизова, на горизонте четыре–шесть месяцев в «СовЭконе» ждут роста внешних цен на пшеницу «не менее чем на 20%», что само по себе окажет поддержку статистике агроэкспорта.

Помимо финансовой господдержки в Минсельхозе заявляют и о потребностях в расширении «товаропроводящей инфраструктуры». Господин Патрушев связал такие проекты с «высокими обязательствами по увеличению экспорта продукции» ряда приграничных регионов в связи с перспективами строительства «объектов транспортно-логистической инфраструктуры, в первую очередь портовых терминалов» — в пример он привел запуск глубоководного терминала, ориентированного на экспорт масложировой продукции в Краснодарском крае, будущие проекты в Ленинградской, Ростовской и Архангельской областях, строительство зернового терминала в порту Зарубино и транспортного коридора «Восточные зерновые ворота» мощностью до 4 млн тонн зерна в год. Для их реализации Минсельхозу необходимо внести такие инвестпроекты в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — предложения уже направлены в Минтранс.

С этим предложением Дмитрий Медведев согласился, как и с идеей «пока компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на транспортировку продукции АПК по железной дороге через льготные тарифы». Впрочем, из его выступления было понятно, что Белый дом больше беспокоят тема увеличения глубины переработки сельхозпродукции на территории РФ, продолжение строительства «оптово-распределительных центров, которые нужны экспортерам» (восемь работают, до 2022 года должны быть запущены еще 14) и вопросы сертификации российской продукции.

Олег Сапожков