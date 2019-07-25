ВЭБ выкупит у Минфина ОФЗ на 212 млрд рублей

Министерство финансов России выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) на 212 млрд руб., которые затем по рыночной цене выкупит ВЭБ, сообщил глава долгового департамента ведомства Константин Вышковский.

«Мы осуществим размещение на рыночных условиях. Мы продадим бумагу ВЭБу ровно за столько, сколько она стоит»,— сказал господин Вышковский (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в результате операции федеральный бюджет убытков не понесет.

Напомним, ранее стало известно, что долг ВЭБ перед Банком России (ЦБ) в размере 212 млрд руб., образовавшийся у госкорпорации из-за санации Связь-банка и банка «Глобэкс», будет списан при помощи облигаций федерального займа (ОФЗ). В конце 2018 года «Глобэкс» присоединили к Связь-банку. Тогда же было принято решение о передаче объединенного банка Промсвязьбанку также через присоединение.

Подробнее о том, как планируется возместить убытки госкорпорации, читайте в материале “Ъ” «ВЭБу помогут госдолгом».