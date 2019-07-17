Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба. «Это производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей»,— сказал господин Труба на брифинге для журналистов, трансляция которого выложена в Facebook Госбюро.

По его словам, экс-президента вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Господин Порошенко на него прийти не смог, так как участвует в избирательной кампании.

«Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов»,— отметил господин Труба.

Ранее ГБР начало расследование факта захвата господином Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов Высшего совета правосудия. Бывший президент Украины обвиняется в том, что после поражения на выборах незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия с целью сохранения контроля над судебной системой.

22 мая антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против господина Порошенко относительно хищений в госкомпании «Центрэнерго». Днем ранее, 21 мая, ГБР приступило к расследованию о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Инициированное против него расследование господин Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».

Чем может закончиться проверка ГБР, читайте в материале “Ъ”.