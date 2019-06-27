Жара застала Европу врасплох

В Европу пришла экстремальная жара. Больше всего от нее страдают жители Франции, Испании и Португалии: 27 июня температура там поднимется до +40 градусов. И, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится до 28 июня. От рекордных температур уже скончались несколько человек. Власти стран боятся повторения 2003 года, когда жара унесла тысячи жизней. С подробностями — Анастасия Парфенова.

Карта Европы окрасилась в оранжевый цвет: во многих странах объявлен предпоследний уровень погодной опасности. Этот июнь рискует стать самым жарким за последние 20 лет. Как объясняют синоптики, такая аномалия вызвана мощным циклоном, который приносит раскаленный воздух из пустыни Сахара. +40 — не предел, французские синоптики ждут и +45. Переносить жару в Париже очень трудно, говорит жительница столицы Франции Екатерина Гадаль: «У нас открыты маленькие окошки, никакого кондиционера нет. Дома сделаны из песчаника, они пористые, нагреваются очень быстро.

Когда ты заходишь в помещение, такое ощущение, что находишься в печке».

В европейских СМИ есть сообщения о первых жертвах. У нескольких туристов случился сердечный приступ прямо на пляже из-за перепада температур. И власти опасаются, что жертв может быть больше. В 2003 году из-за аномальной жары за два летних месяца только во Франции погибло 15 тыс. человек. В этот раз жара в Европу пришла раньше обычного, сетует житель Мадрида Роман Демьян: «Буквально последние два дня температура +40, а то и больше. К 12.00 температура поднимается. В этом году жара началась раньше».

Власти Франции, Испании и Германии оказались не готовы к таким температурным аномалиям. Сейчас они срочно устанавливают на улицах временные фонтаны и точки с питьевой водой. Парки открыты для туристов даже ночью, а бассейны работают допоздна. Правда, есть и ограничения — в Бельгии, например, запретили катать путешественников на конных повозках. Крупные компании в Париже и Берлине разрешили сотрудникам до конца этой недели работать удаленно. Переносить жару в помещении легче, соглашается житель столицы Германии Дмитрий Шабаев: «На самом деле, пока тяжеловато. Дома в принципе терпимо, многие, у кого есть возможность либо берут отгулы, либо сидят дома».

Ростуризм, кстати, пока не выпускал предупреждения для россиян, которые собираются в Европу. Впрочем, жара накрыла не все популярные туристические места. Например, почти не затронула Барселону: раскаленный воздух из Сахары туда практически не попадает. Море там пока не прогрелось, и купаться не очень комфортно, говорит житель Барселоны Дмитрий Кожурин: «Здесь в среднем последнюю неделю днем — +23-25 градусов, море, конечно, пока что еще прохладное, но тем не менее днем есть возможность совершенно спокойно перемещаться по Барселоне, не рискуя обгореть или получить тепловой удар».

Из-за экстремальной жары в Европе начались пожары. Один из них произошел на парковке пляжа в Сицилии. Огонь уничтожил около 40 автомобилей туристов. По словам очевидцев, спасти машины было невозможно.

Ожидается, что аномальная жара в Европе сохранится и в начале июля.