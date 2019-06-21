Жара подмешивает в вина новые вкусы

Глобальное потепление оставит гурманов без элитного алкоголя: производители коньяка жалуются на то, что жаркое лето меняет вкус знаменитого напитка. Агентство Bloomberg уточняет, что под угрозой исчезновения бизнес главных игроков отрасли — Pernod Ricard, LVMH, Remy Cointreau, а также множества мелких винных домов. По прогнозам технологов, тот продукт, который французы производили веками, перестанет существовать уже через 50 лет.

Виноделам придется подстраиваться под изменения климата, говорит старший научный сотрудник Национального института винограда и вина «Магарач» Яков Волков: «Существенно прибавились температуры, уже около 1,5-2 градусов. Это влияет на виноград, на его вызревание, на повышение сахаров — падает кислотность. Нужно выбирать новые места, сажать эти сорта там, где холодней, где сейчас так, как было, допустим, в провинции Коньяк, нужно двигаться на север и делать там коньяки. Весь мир с таким сталкивается. Виноградарство Швеции, Норвегии тоже может туда уходить. А южные регионы испытывают серьезный недостаток воды».

Недалеко от провинции Коньяк уже построена теплица, где виноградари ставят эксперименты. Там выращивают лозы, устойчивые к высоким температурам. Однако добиться вкуса, характерного для традиционного сорта, пока не удается. Просто перенести виноградники в регион с более подходящим климатом не позволяют законы Евросоюза. В таком случае напиток нельзя будет называть коньяком. Вместе с тем ситуация играет на руку производителям вин. В соседнем Бордо столкнулись с тем, что виноград совиньон и мерло перезревает, и уровень алкоголя в напитке повышается.

Но виноделы использовали это в маркетинге и научились продавать «непредсказуемый» вкус вина. Каким будет урожай этого года, сказать пока сложно, отметил президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «Год начался очень трудно для винограда. В Европе я бывал во многих странах, и там довольно холодно было весной. Июнь наоборот жаркий. Но во многих регионах жара совпадает с дождями, и это очень плохо для виноградника, потому что в таком случае цветы развиваются не очень хорошо, плюс слишком много насекомых. Те, кто не занимается экологическим виноградарством, используют химзащиту растений. Для виноградников хороша длинная, теплая осень. Но слишком жаркое лето вызывает водный стресс у растений. Виноград может и не набрать сахар из-за этого.

Но какие-то выдающиеся вина могут себя показывать даже в плохие годы хорошо.

На элитных маленьких виноградниках все отбирают руками, и плохие ягоды не попадут в вино».

Производители коньяка опасаются, что измененный вкус отпугнет постоянных потребителей, и говорят о возможной потере всего рынка, который оценивается более чем в $3,5 млрд.

Светлана Белова