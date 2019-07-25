Главному пермскому приставу насчитали более миллиона

В пермском УФССП после ареста бывшего старшего судебного пристава Александры Мардановой задержан также главный судебный пристав Игорь Кожевников. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более 1 млн руб.

Руководитель УФССП по Пермскому краю—главный судебный пристав региона Игорь Кожевников был задержан вчера в соответствии со ст. 91 УПК РФ (до 48 часов) сотрудниками следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю. Сегодня ему было предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере). Как сообщили в региональном СУ СКР, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о его аресте.

«По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя»,— добавили в следственном ведомстве.

Как утверждают источники “Ъ”, Игорь Кожевников якобы получал денежные средства за то, что помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств.

Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Как говорят собеседники “Ъ”, в перспективе количество эпизодов в уголовном деле может увеличиться.

По данным источников “Ъ”, в служебном кабинете главного судебного пристава был проведен обыск, а сейф вскрывали специально вызванные сотрудники МЧС. В пресс-службе УФССП ситуацию не комментируют.

50-летний Игорь Кожевников до 1990 года служил в вооруженных силах, затем перешел на работу в Минюст РФ. С 2005 года Игорь Кожевников трудился на различных должностях в структуре УФССП по Тамбовской области, где дослужился до замначальника управления. УФССП по Пермскому краю он возглавляет с января 2016 года.

Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю расследуется еще и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят сотрудники УФССП по Пермскому краю.

Как считает следствие, в течение примерно двух лет приставы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам.

На основании этих документов с расчетных счетов юрлиц списывались средства в качестве взыскания несуществующих задолженностей по зарплате. В деле фигурирует сумма около 30 млн руб., которые потом были обналичены. Подозреваемыми и обвиняемыми по этому делу проходят шесть человек, трое из них на момент предполагаемых преступлений работали в ФССП. Среди них — бывший начальник—старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александра Марданова. Источники утверждают, что она будто бы является хорошей знакомой Игоря Кожевникова.

Дмитрий Астахов, Пермь