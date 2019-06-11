Приставка к зарплате

В Перми сотрудники правоохранительных органов раскрыли возможную схему хищения средств с участием сотрудников службы судебных приставов. Как считает следствие, в течение примерно двух лет приставы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам. На основании этих документов с расчетных счетов юрлиц списывались средства в качестве взыскания несуществующих задолженностей по зарплате. В деле фигурирует сумма около 30 млн руб., которые потом были обналичены. Подозреваемыми и обвиняемыми проходят шесть человек, трое из них на момент предполагаемых преступлений работали в ФССП. Источники говорят, что круг обвиняемых расширится, а сумма ущерба возрастет до нескольких сотен миллионов.



На минувшей неделе Ленинский райсуд Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику — старшему судебному приставу межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александре Мардановой. По словам помощника прокурора Ленинского района Анастасии Вакутиной, она обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц. Речь идет о следующих ООО: «Таис», «Вертикаль», «Технология» и «Стройпромторг». Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создали фиктивные документы, например постановления комиссий по трудовым спорам, которыми устанавливалась задолженность компаний по зарплате перед физлицами. На основании этих документов сотрудники ФССП возбуждали исполнительные производства. Затем в банковские организации, где «компании-должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения. В результате денежные средства через депозитный счет межрайонного отдела УФССП списывались якобы в пользу «работников», чьи права были нарушены. Затем деньги обналичивались через банкоматы.

Сама Александра Марданова вину не признавала. Обосновывая свое ходатайство, следователь Третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР отметил, что она обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Помощник прокурора Анастасия Вакутина ходатайство поддержала, отметив, что правоохранительные органы установили не всех лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, по имеющимся данным, гос­пожа Марданова пыталась оказать воздействие на других участников дела. В итоге суд согласился с доводами СУ СКР и прокуратуры, отправив обвиняемую в СИЗО до 4 августа.

Как удалось выяснить „Ъ-Прикамье“, речь идет о целой схеме с участием сотрудников УФССП, а также предпринимателей и адвоката. По данным знакомых с ситуацией источников, схема действовала не менее двух лет. Сначала в поле зрения силовиков попала замначальника межрайонного отдела судебных приставов-исполнителей по исполнению особо важных исполнительных производств Юлия Пенькевич. СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь шла о ее участии в списании средств с «предприятий-должников» на сумму более 20 млн руб.

В результате следователи и оперативники УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю установили возможных сообщников, в частности, сотрудника ФССП Екатерину Путину и предпринимателя Дмитрия Варламова. Последний, как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, курировал обналичивание денежных средств. Суд также отправил его в СИЗО.

По данным источников, следствие устанавливает новых фигурантов, на этой неделе суд может рассмотреть ряд новых ходатайств об избрании меры пресечения. При этом часть эпизодов преступной деятельности, как утверждают они, еще не получила процессуальной оценки. Собеседники „Ъ-Прикамье“ не исключают, что в результате сумма выведенных средств может составить несколько сотен миллионов рублей.

В рамках расследования проведен обыск в кабинете главного судебного пристава Александра Кожевникова. Он проходит по делу свидетелем.

Александра Марданова 25 мая оставила службу в УФССП. В марте она была осуждена за превышение должностных полномочий. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа 70 тыс. руб. 4 июня госпожа Марданова была задержана в рамках расследования нового уголовного дела. На следующий день ей предъявили обвинение в совершении четырех преступ­лений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Под стражу суд отправил ее в прошлый четверг.

Дмитрий Астахов