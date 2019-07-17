Акции «Газпрома» подешевели на 7,5%

Ценные бумаги компании «Газпром» подешевели в ходе торгов на Московской и Лондонской биржах. Это произошло после решения компании с 17 июля торговать акциями без дивидендов. В связи с этим «Газпром» утратил лидерство в рыночной капитализации (5,21 трлн руб.), уступив свое место Сбербанку (5,25 трлн руб.).

На Московской бирже снижение составило 7,49%. Торги закрылись на уровне 220,19 руб. В ходе торгов стоимость акций опускалась до 218,63 руб.

На Лондонской бирже снижение составило 7,73%. Акции «Газпрома» торговались по цене $6,92.

11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

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