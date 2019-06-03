«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов. Через час он достиг отметки 2743,81 пункта — нового исторического максимума. Обновлению рекорда способствовал резкий рост котировок акций «Газпрома», прибавившего к середине торгового дня 17% и вновь ставшим крупнейшим по капитализации эмитентом на российском рынке. Впрочем, до исторического максимума, достигнутого в апреле 2008 года, акциям «Газпрома» еще далеко.

Почти с самого начала торгов в понедельник индекс Московской биржи уверенно шел вверх. В районе 12:00 он уже достиг уровня 2700 пунктов, а еще через час коснулся отметки 2743,81 — нового исторического максимума. По сравнению с закрытием пятницы рост составил более 2,9%. К 14:30 индекс стабилизировался чуть выше отметки 2720 пунктов, на 2% выше закрытия предыдущего дня.

Основным локомотивом российского фондового рынка стали акции «Газпрома». Уверенный рост этих ценных бумаг начался спустя час после открытия торговой сессии на Московской бирже. Около 13:00 котировки достигли отметки 251,65 руб. за акцию — максимального значения с июля 2008 года. К этому времени рост составил 17%. С 14 мая, когда правление компании предложило на рассмотрение совета директоров повышенные дивиденды за 2018 года в размере 16,67 руб. (см. “Ъ” от 14 мая), акции «Газпрома» подорожали более чем на 50%. К 14:30 котировки оставались возле отметки 237 руб., что на 10% выше закрытия пятницы.

По мнению аналитика ГК «Финам» Алексей Калачев, «взрывной рост акций компании носил преимущественно технический характер — за счет срабатывания стоп-приказов и закрытия коротких позиций», открытых после сильного рост котировок в середине мая.

В результате, «Газпром» вновь вернул себе звание крупнейшей по капитализации компании на российском рынке (5,94 трлн руб.), обогнав Сбербанк (5,4 трлн руб.).

Впрочем, до исторического максимума (8,75 трлн руб.), установленного в апреле 2008 года, акциям «Газпрома» далеко, тем более в долларовом выражении.

При этом сохраняются и фундаментальные факторы для роста капитализации «Газпрома». В частности, утвержденные за 2018 год дивиденды составили всего 27% чистой прибыли, тогда как со следующего года компания будет переходить к политике выплат дивидендов в размере 50% прибыли, отмечает господин Калачев. Впрочем, по словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, «дивидендный фактор в бумагах "Газпрома" уже учтен, так что здесь может идти речь о переоценке инвесторами стратегической привлекательности компании».

Как отмечает Алексей Калачев, в этом году ожидается окончание строительства сразу трех газопроводов («Турецкого потока», «Северного потока-2» и «Силы Сибири»), что приведет к сокращению капзатрат и снижению долга компании начиная с 2020 года. При этом, по словам Сергея Суверова, акции компании «покупают как российские, так и иностранные фонды, также имея в виду низкие оценочные мультипликаторы».

Вместе с тем из «голубых фишек» движение «Газпрома» поддержали только акции Сбербанка — обыкновенные и привилегированные — которые подорожали к середине торгов на 2,5% и 1,7% соответственно. Котировки остальных бумаг показали легкий рост или небольшое снижение (нефтяные и металлургические компании, в пределах 1%). Как отмечает господин Суверов, в целом устойчивость рынку РФ придают высокая дивидендная доходность, низкая долговая нагрузка и приемлемая рентабельность российских компаний. Однако он обращает внимание, что «с долей нерезидентов на рынке примерно 50% уязвимость к внешним шокам сохраняется», поэтому, по его словам, «при усилении глобального негатива российские индексы не устоят».

Дмитрий Михайлович