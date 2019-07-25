Военный Ан-140 отремонтируют в суде

Как стало известно “Ъ”, военная прокуратура через суд добивается от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонта и сервисного обслуживания самолета Ан-140–100, поставленного Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Мосгорсуд признал иск направленным на защиту неимущественных прав, поскольку он касается «создания угрозы безопасности государства», его повторно рассмотрит Замоскворецкий райсуд. ОАК не может отремонтировать самолет: единственным сертифицированным заводом является самарский «Авиакор», но у него для ремонта нет украинских комплектующих.

Мосгорсуд возвратил на рассмотрение Замоскворецкого райсуда Москвы иск военной прокуратуры к ОАК, в котором военные требуют от корпорации отремонтировать самолет Ан-140–100. Исходно иск был отклонен, поскольку судья счел, что речь идет об экономическом споре. Однако прокурор 75-й военной прокуратуры ТОФ подполковник юстиции Игорь Бадажков сумел убедить Мосгорсуд, что речь идет о снижении боеготовности войсковой части №62250–2, «создании угрозы безопасности государства и возникновении предпосылок к нарушению защиты целостности и неприкосновенности территории РФ», а также «к нарушению охраняемых законом интересов государства». Дата слушаний пока не назначена.

Суть иска в том, что между Минобороны и ОАК как с единственным поставщиком в 2016 году был заключен контракт на обслуживание самолетов в соответствии с постановлением правительства №1420–82 «О гособоронзаказе на 2016 год». Однако данный Ан-140–100 построен самарским заводом «Авиакор» (входит в «Русские машины» Олега Дерипаски).

Собеседник “Ъ” в авиапроме утверждает, что, хотя контракт заключен с ОАК, работы по сервисному обслуживанию Ан-140–100 проводятся на «Авиакоре». На заводе фактически подтвердили эту информацию. Представитель «Авиакора» объяснил “Ъ”, что завод является единственной в России сертифицированной базой техобслуживания самолетов данного типа: «Все работы, кроме тех, где требуются импортные комплектующие, выполнены. Задержка носит временный характер, в самое ближайшее время работы будут завершены».

20 миллионов евро составляла стоимость Ан-140–100 по состоянию на 2012 год

В ОАК говорят, что материалы по данному исковому заявлению в корпорацию не поступали, поэтому «что-либо прокомментировать по существу не представляется возможным».

Самолет Ан-140–100 разработан украинским госпредприятием «Антонов». «Авиакор» включился в кооперацию с украинцами в 2006 году. В 2013 году «Авиакор» подписал с «Антоновым» договор о разработке военно-транспортной версии самолета Ан-140–100, в котором обязался финансировать завершение разработки самолета, после чего «Антонов» должен был передать все интеллектуальные права на него. Но после присоединения Крыма к РФ и разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной поставки комплектующих для машины прекратились. В мае 2016 года «Авиакор» передал Минобороны последний Ан-140–100, собранный из комплектующих, поставленных на завод до российско-украинского кризиса.

Собеседники “Ъ” в авиапроме объясняют, что сегодня российские компании получают комплектующие «Антонова», закупая их через юридические лица, зарегистрированные в Белоруссии или других третьих странах.

Всего Тихоокеанский флот получил три Ан-140–100, последний из них был передан в феврале 2017 года. «Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации Тихоокеанского флота»,— заявляли тогда в пресс-службе ТОФ. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека, максимальная дальность — до 3,7 тыс. км.

«Фактически Ан-140–100 — это легкий пассажирский самолет, используемый в основном для перевозки личного состава»,— говорит главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его словам, кроме России самолет эксплуатировался только на Украине, в Иране и Азербайджане. В качестве альтернативы данному типу судов в определенных ситуациях можно использовать чешские L-410.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что требование совершить определенные действия носит неимущественный характер. При этом в данном случае требование возникает из заключенного коммерческого контракта по сервисному обслуживанию самолетов. Сложившиеся отношения носят чисто экономический характер, значит, теоретически подсудны именно арбитражному суду, полагает юрист. В этой части вывод Мосгорсуда выглядит «достаточно спорным».

Герман Костринский, Николай Сергеев