Экономические связи России и Кубы

По данным ФТС, товарооборот между двумя странами в 2018 году составил $387,9 млн, увеличившись на 33,7% по сравнению с 2017 годом. Экспорт России на Кубу был равен $372,7 млн (рост на 34,75%), импорт РФ из Кубы — $15,2 млн (+12%).

В структуре экспорта РФ на Кубу преобладают средства наземного транспорта (18%), нефть (16%), животные и растительные жиры (15%) и другие товары. Основные статьи российского импорта — табак и его заменители (30%), драгоценные камни и металлы (30%), алкоголь (25%). Среди внешнеторговых партнеров РФ по объему экспорта Куба занимает 80-е место, по объему импорта — 113-е место.

В 2005–2006 годах на Кубу были поставлены два самолета Ил-96-300 на сумму свыше $100 млн. В апреле 2006 года подписан новый контракт на закупку еще пяти авиалайнеров российского производства: двух Ил-96-300 и трех Ту-204. Также на острове работает российско-кубинское СП по сборке и ремонту двигателей для автомобилей «КамАЗ».

В 2013 году Россия и Куба подписали соглашение по сотрудничеству в космической сфере. В июле 2014 года остров посетил президент РФ Владимир Путин. Перед этим он списал 90% долгов Кубы перед СССР, а остальные 10% ($3,5 млрд) предложил инвестировать в кубинскую экономику. Главы МИДов двух стран подписали соглашение по информационной безопасности, а также российско-кубинское заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

На острове работают российские энергетические компании. «Роснефть» проводит геологоразведку на кубинском шельфе, модернизирует перерабатывающие заводы, «Зарубежнефть» осваивает шельф, «Интер РАО» возводит четыре новых энергоблока на кубинской ТЭС. С участием компаний РФ проводится техническое переоснащение кубинских заводов по производству металлургической, никелевой продукции, азотных удобрений. Налажен совместный выпуск лекарств.

В 2018 году «Роскосмос» подписал контракт на установку на Кубе комплекса приема информации со спутников для дистанционного зондирования Земли. В этом же году на Кубе начался монтаж станции ГЛОНАСС.

В 2018 году Кубу посетили более 137 тыс. российских туристов (рост на 30%). Туристы из РФ занимают девятое место во въездном трафике Кубы.

Марина Колоколова