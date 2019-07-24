Минюст США проверит технологические компании на соблюдение правил конкуренции

Министерство юстиции США объявило о начале расследования в отношении «ведущих онлайн-платформ» с целью проверки того, каким образом они добились влияния на рынке и не используют ли в своей деятельности методов, которые ведут «к ограничению конкуренции, подавлению инноваций или каким-либо другим образом наносят ущерб потребителям». Ведомство пояснило, что в своем расследовании рассмотрит «многочисленные жалобы потребителей, компаний и предпринимателей на деятельность поисковых сервисов, социальных сетей и ряда торговых сервисов онлайн».

Названий онлайн-платформ ведомство не указывает, однако, скорее всего, в их числе окажутся Amazon, Apple, Google и Facebook. На прошлой неделе в Конгрессе США состоялись слушания, посвященные растущему влиянию как раз этих высокотехнологических компаний. И уже на этих слушаниях компаниям предъявлялись претензии в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и небрежном обращении с пользовательскими данными.

Новое расследование, таким образом, ознаменует новый виток проверок для так называемой большой четверки. Напомним, что о подготовке Минюста США к антимонопольному расследованию в отношении Google американские СМИ сообщали в начале июня. А в середине июля те же СМИ сообщили о том, что Федеральная торговая комиссия США выписала Facebook штраф $5 млрд — максимальный штраф в истории технологических компаний — в связи с утечкой данных пользователей.

Алена Миклашевская