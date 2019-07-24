Подержанные машины не дешевеют Цены на них не изменились за полгода

Цены на автомобили с пробегом за прошедшие полгода практически не изменились, показав символический рост на 0,1%. В среднем автомобиль на вторичном рынке можно купить за 575 тыс. руб., подсчитали в «Авто.ру». В компании фиксируют, что потребители заняли «выжидательную позицию» и срок владения автомобилем продолжает расти. Аналогичные тенденции заметны и на первичном рынке, где рост цен на фоне объективных факторов компенсируется акциями и скидками из-за падения спроса.

В январе—июне автомобили с пробегом подорожали на символические 0,1%, до 575 тыс. руб. следует из исследования «Авто.ру». При этом, например, в Москве средняя стоимость подержанных автомобилей росла более высокими темпами, на 6,4%, до 863,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге за шесть месяцев бывшие в употреблении машины подорожали на 2,8%, до 721,1 тыс. руб. Дешевеют машины в Волгограде — на 1,5%, и теперь автомобиль в регионе в среднем можно купить за 410,6 тыс. руб. Общую динамику эксперты связывают с тем, что потребители заняли «выжидательную позицию», что подтверждает и увеличившийся срок владения.

Отметим, цены на новые автомобили с начала года выросли уже на 10%, но на фоне фактического падения рынка производители и дилеры параллельно дают скидки и проводят акции. В ряде случаев это полностью компенсируют удорожание, а также смещает предложение в сторону бюджетных моделей (см. “Ъ” от 15 июля).

Возраст автопарка за полгода, по подсчетам «Авто.ру», увеличился на год и десять месяцев, до 11 лет и четырех месяцев.

Еще более высокий срок владения автомобилем в Омской области и Красноярском крае, где средний возраст автомобиля составил 14 лет и один месяц. Самый молодой автопарк, между тем, в Татарстане: возраст автомобилей в среднем составляет девять лет, а в Волгограде, где эксперты зафиксировали наиболее низкую среднюю цену на автомобиль с пробегом, средний возраст парка равен общероссийскому.

Лидером сегмента подержанных машин остается Lada: по данным исследования, марка пользуется не только активным спросом (доля 18%), но и занимает наибольшую долю в предложениях (19,8%).

Бестселлером среди иномарок стала Toyota, причем ее спрос опережает предложение на 0,3% (доля в предложении — 6,7%, в спросе — 6,9%).

Третье место разделили Nissan и Volkswagen — первый лидирует по доле предложений (5,4%; доля в спросе — 4,8%), второй — пользуется более активным спросом (5,5%; доля в предложении — 5,3%).

В Москве и области, а также Петербурге и Ленобласти наибольшим спросом также пользуется Lada, но в объеме предложений о продаже конкурирует с иностранными марками. В столице и области на нее приходится 6,8% предложений и 8,1% спроса, тогда как на Mercedes 7,6% и 7,6%.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области конкурентом АвтоВАЗу по числу предложений стал Volkswagen: обе марки заняли долю в 7,4%.

В январе—мае рынок легковых автомобилей с пробегом, по данным «Автостата», сократился на 12%, до 428 тыс. машин. Продажи традиционного лидера сегмента Lada также ушли в минус — на 13,5%, до 108,4 тыс. штук. Лучшей среди иномарок стала Toyota, сократив реализацию на 14,2%, до более 47 тыс. штук, далее идет Nissan, который показал падение на 12%, до 23,9 тыс. штук, а также корейские Hyundai (падение на 8,1%, до 22,3 тыс. штук) и Kia (на 3,7%, до 21,2 тыс. штук).

Наиболее распространенным в автопарке РФ кузовом, по данным «Авто.ру», остается седан, лидируя как по доле в спросе, так и в предложениях. Далее идут автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), а также кузов хэтчбек. По подсчетам «Автостата», в первом полугодии сегмент кроссоверов и внедорожников занимает свыше 40% российского рынка новых автомобилей.

Ольга Никитина