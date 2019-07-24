ЛДПР восстанавливается на крымских выборах по суду

Верховный суд Крыма частично удовлетворил иск местной организации ЛДПР к республиканской избирательной комиссии, сообщил “Ъ” председатель крымского избиркома Михаил Малышев. Парторганизации разрешили до 25 июля сдать в избирком недостающие документы для регистрации списка кандидатов на выборы в Госсовет Крыма.

Напомним, 16 июля избирком Крыма отказался зарегистрировать список ЛДПР. «В установленный срок, до 18:00 12 июля 2019 года, избирательным объединением "Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России" в избирательную комиссию Республики Крым не были представлены документы, необходимые для регистрации списка кандидатов»,— сказано в тексте постановления избиркома. По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, при подаче документов в избирком не были представлены справки членов списка партии об отсутствии у них счетов и недвижимости за границей.

Парторганизация оспорила решение комиссии в суде. «Они (ЛДПР.— “Ъ”) представили суду медицинские документы, подтверждающие, что человек, который должен был подать документы в установленный срок, плохо себя чувствовал, у него был гипертонический криз, и он был в больнице до 18 часов (12 июля.— “Ъ”). Есть основания для того, чтобы мы все-таки приняли у них документы»,— сказал “Ъ” Михаил Малышев. По его словам, избирком исполнит решение суда и примет у ЛДПР документы. Если после проверки к ним не возникнет нареканий, комиссией будет рассмотрен вопрос о регистрации списка кандидатов от партии в Госсовет Крыма.

Подробнее о том, как ЛДПР снимали с крымских выборов, читайте в публикации “Ъ”.

Вадим Никифоров, Симферополь