Крымские выборы пройдут без ЛДПР

Крымскому отделению ЛДПР отказали в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета Крыма, выборы в который состоятся в единый день голосования 8 сентября. Такое решение накануне принял избирком республики, объяснив его тем, что кандидатами поданы в комиссию не все необходимые для регистрации документы. В крымском отделении ЛДПР отказ в регистрации списка не комментируют. Опрошенные “Ъ” эксперты считают отсутствие ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма «подарком» для других оппозиционных партий.

Крымский избирком отказал местному отделению ЛДПР в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета Крыма. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе комиссии. Соответствующее постановление было принято на заседании избиркома 16 июля. В тексте документа сказано, что для регистрации в комиссию должны были предоставить первый финансовый отчет избирательного объединения, сведения об изменениях в республиканском списке кандидатов, происшедших после его заверения (если такие имеются). Также все члены списка должны были предоставить письменное уведомление о том, что не имеют счетов и имущества за пределами РФ. «В установленный срок — до 18:00 12 июля 2019 года избирательным объединением ''Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России'' в избирательную комиссию Республики Крым не были представлены документы, необходимые для регистрации списка кандидатов»,— сказано в тексте постановления избиркома.

Заместитель координатора Крымского регионального отделения ЛДПР Елена Пахолкова сказала “Ъ”, что «не уполномочена» комментировать отказ в регистрации списка партии. Депутат Госдумы РФ и второй номер (после Владимира Жириновского) отвергнутого комиссией списка Павел Шперов и депутат Госсовета Крыма от ЛДПР Николай Волков на звонки “Ъ” не ответили.

По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, при подаче документов в избирком не были предоставлены справки членов списка партии об отсутствии у них счетов и недвижимости за границей.

Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук сказал “Ъ”, что у ЛДПР были шансы пройти в Госсовет, так как рейтинг партии в республике около 9%. По словам эксперта, в отказе в регистрации виновны сами функционеры партии: «Они не первый раз участвуют в выборах в Крыму, должны были сами знать, какие справки надо подавать в избирком, и контролировать, чтобы они были поданы. К сожалению, у ЛДПР иногда не хватает серьезности и бывает небрежность в поведении и других делах». Он считает, что избирком Крыма, отказавшись регистрировать список, «формально поступил правильно». Руководитель крымского отделения Российского общества политологов Николай Кузьмин считает сам факт неучастия ЛДПР в выборах в Крыму «очень негативным фактором» для формальной и неформальной легитимности выборов на полуострове. По мнению политолога, отсутствие ЛДПР на выборах в Крыму — «подарок» другим оппозиционным партиям, в большей степени партии «Родина».

В нынешнем составе Госсовета Крыма у ЛДПР есть фракция, состоящая из пяти депутатов. Остальные 70 парламентских мандатов по итогам выборов 2014 года достались «Единой России». Депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников, исключенный из ЛДПР, сказал “Ъ”, что ситуация с регистрацией списка партии на выборы в региональный парламент говорит об уровне профессионализма местной организации ЛДПР и ее куратора в Госдуме Павла Шперова. «В списке есть много достойных, толковых, уважаемых людей, оказавшихся вне игры. Многие из них оказали серьезную финансовую помощь партийному фонду»,— рассказал господин Шувайников. Случившееся он считает «большим политическим скандалом», который «будет иметь серьезные последствия» для руководства регионального отделения ЛДПР.

Вадим Никифоров, Симферополь