Слабый и еще слабее

Рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году. Ухудшение прогнозов мирового роста — популярная версия, отчасти ее подтверждает очередное ухудшение прогнозов МВФ. Но в АКРА оценивают возможности экономики России немного консервативнее, чем ЦБ и Минэкономики.

Первый прогноз авторства крупных российских аналитических институтов, предсказывающих рост ВВП РФ в 2019 году на уровне ниже 1%, опубликован: популярная неофициальная тема для обсуждения в околоправительственных кругах получила «бумажную» реализацию. Рейтинговое агентство АКРА опубликовало данные пересмотренного прогноза на 2019–2023 годы, напомним, это данные базовой макромодели агентства, исходя из которых в том числе присваиваются рейтинги российским эмитентам (предыдущая версия прогноза — октябрь 2018 года).

Причина изменений — пересмотр аналитиками АКРА вероятности снижения темпов роста мирового ВВП.

Предположения базового варианта прогноза — рост ВВП мира в 2019 году на 2,2% (в 2018-м, напомним, зафиксировано 2,9%) при росте ВВП США на 1,3%, ЕС — на 0,6%, КНР — на 5,5%. Базовый вариант предполагает эндогенную рецессию в США в 2020 году на уровне спада в 0,7% ВВП с отскоком в 2021-м до 1,9% и стабилизацией далее на уровне роста в 1,5% ВВП в год, рост в Китае в 2020 году в этой версии составит 4%, далее — в диапазоне 4–4,5%, экономика ЕС в этом сценарии увеличит темпы роста до 1,5–2% ВВП в год.

Отметим, никаких сверхпессимистичных предположений в сценариях не заложено: речь идет о незавершении «торговых войн» США и Китая до осени, для РФ — понижение вероятности появления новых санкций США. Цены нефти, прогнозируемые АКРА, в базовом сценарии на 2019 год составляют среднегодовые $61 за баррель, далее снижаются до $53 на два года и растут до $57–60 с 2022 года. В оптимистичном сценарии — он, отметим, на краткосрочном горизонте мало отличается от прогнозов Минэкономики и ЦБ по динамике ВВП, промпроизводства, инвестиций, курсу рубля — АКРА ожидает стабильных цен нефти (среднегодовой уровень около $65 за баррель) и динамику ВВП около 1,5% прироста в год. В случае же если «торговые войны» США и Китая будут острыми, а финансовый стресс распространится в мировой финансовой системе, ожидается более проблемная реакция экономики России — снижение темпов роста в 2019 году до 0,6%, существенная (минус 2,2% ВВП) рецессия в 2020 году, возвращение к росту в 2021 году до 1,9%. В этом сценарии основной «провал» цен нефти ожидается в 2020 году ($40,1 за баррель в среднем за год), в этом же году прогнозируется в таких сценарных условиях краткая рецессия в США (минус 1,5% ВВП) и ЕС (минус 0,5%), китайский рост ниже 4%.

Отметим, МВФ снизил на 0,1 прогнозного пункта (п. п.) прогноз мирового роста ВВП в 2019 году, до 3,2%, прогноз роста по США в этом году — 2,6%, в 2020-м —1,9%

Прогноз роста в РФ на 2019 год снижен на 0,4 п. п., до 1,2% ВВП, в 2020 году ожидается рост в 1,9% ВВП. Рейтинговые агентства традиционно оперируют менее оптимистичными, чем официальные и международные структуры, предположениями и моделями. Но логика пересмотренного с апреля 2019 года прогноза МВФ та же — в его основе снижение оценки роста мировой торговли на 0,9 п. п., до 2,5% в год.

В целом работа АКРА посвящена более среднесрочным вопросам — различным аспектам функционирования «ловушки среднего дохода» в РФ в этих случаях и способности экономики страны поддерживать «догоняющий рост» при возможных шоках. Выводы АКРА достаточно оптимистичны: реализация даже стрессовых вариантов прогноза агентства не снизит радикально эти возможности, стабилизационные механизмы ЦБ и Минфина оцениваются как очень эффективные, вопросы вызывает лишь способность привлечения инвестиций и (что очень редко обсуждается в таких работах) оптимальность их структуры.

Дмитрий Бутрин