Журналиста определили в финансисты

В Дагестане возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, фигурантами которого стали 11 человек, в том числе исламский проповедник Исраил Ахмеднабиев, известный под именем Абу Умар Саситлинский. По версии следствия, деньги, которые подозреваемые переводили ему на благотворительные цели, направлялись затем боевикам в Сирии и Ираке. Одним из задержанных в рамках расследования стал редактор отдела «Религия» еженедельника «Черновик» Абдулмумин Гаджиев.

Задержание журналиста было произведено в пятницу утром в рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением Следственного комитета РФ по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ, и вызвало большой резонанс в республике. Редакция «Черновика» выступила с заявлением по этому поводу, сравнив уголовное преследование своего сотрудника с делом Ивана Голунова.

«Само обвинение в финансировании Гаджиевым терроризма абсурдно,— говорится в тексте заявления.— А заявление силовиков, что “Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского”, абсурдно вдвойне.

Гаджиев не имел с ним контактов. Практически никаких. Сам Саситлинский, в свое время покинувший страну, уже давно смеется над нелепостью обвинений в свой адрес. В своих интервью и соцсетях он рассказывал, как Шерлоки Холмсы из спецслужб умудрились обвинить его в финансировании двух конфликтующих между собой террористических организаций».

Как выяснилось позднее, фигурантами уголовного дела стали еще десять человек: сам Исраил Ахмеднабиев, а также Ровшан Алиев, Мансур Даутов, Рафик Шабанов, Рабиджон Вахобов, Рафет Магомедов, Карим Алиев, Магомедбасир Гасанов, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, главным из них после находящегося в международном розыске Исраила Ахмеднабиева следствие считает 35-летнего Абубакара Ризванова.

В сентябре прошлого года он вышел на свободу, отбыв трехлетний срок за содействие террористической деятельности.

По данным силовиков, Абубакар Ризванов возглавлял закрытый ныне махачкалинский благотворительный фонд «Ансар», гендиректором которого числился выехавший за пределы России Исраил Ахмеднабиев. Собранные средства пересылались боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Выйдя на свободу, Абубакар Ризванов продолжил заниматься сбором средств по той же схеме, но находился на контроле у спецслужб. Так силовикам удалось вычислить тех, кто финансировал Абу Умара Саситлинского, а значит, уверены следователи, и боевиков в Сирии и Ираке.

«Ризванов имел непосредственный выход на Ахмеднабиева»,— утверждает источник “Ъ”. Степень вины остальных еще предстоит выяснить — возможно, кто-то из фигурантов дела и не подозревал, на какие цели в итоге пойдут собранные деньги.

Сбором средств для финансирования боевиков, в том числе через соцсети, занимались также созданные Исраилом Ахмеднабиевым благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Амана». Переправка денег на территории, контролируемые боевиками ИГ, осуществлялась через европейские страны — в частности, с помощью фонда «Сальсабиль» (Association Salsabil). Все эти банковские операции, позволяющие судить о конечном пункте назначения финансовых средств, говорит источник “Ъ”, легко высвечиваются Росфинмониторингом.

Исраил Ахмеднабиев в последние годы стал известен как реализатор общественных проектов в африканских странах — на собранные деньги там строились колодцы для местных жителей.

Однако на самом деле, уверяют силовики, речь шла не о строительстве новых, а о бетонировании уже вырытых колодцев. «Собранные якобы на эти цели средства намного превосходили затраты на обустройство колодцев»,— говорит источник “Ъ”.

Абубакар Ризванов оказался в руках силовиков также в пятницу утром — еще до того, как в Махачкале следователи пришли с обыском к журналисту «Черновика». По словам источника “Ъ”, Ризванов находился в последнее время в столице республики, однако уехал накануне в родной Ахвахский район. Там его и задержали.

27-летний Кемал Тамбиев был задержан в Москве, однако меру пресечения ему, как и Ризванову и Гаджиеву, изберет районный суд в Махачкале. Ожидается, что это случится уже в субботу.

Это не первое уголовное дело, связанное с Абу Умаром Саситлинским и его структурами.

Напомним, в середине декабря прошлого года сотрудники ФСБ провели сразу в нескольких регионах России — в Москве и области, а также в Ингушетии, Дагестане и Чечне — самую масштабную за последние годы спецоперацию по пресечению финансирования терроризма. По версии следствия, группа злоумышленников перевела с 2010 года не менее 38 млн руб. на расчетные счета боевиков из запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Было задержано семь уроженцев республик Северного Кавказа.

А в середине мая этого года в Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в перечислении боевикам ИГ через структуры Саситлинского не менее 50 млн руб.

Юлия Рыбина, Махачкала