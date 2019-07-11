Дагестанский журналист пострадал за пастухов

Учредитель дагестанского издания «Черновик» Магди-Магомед Камалов рассказал о версиях ареста журналиста еженедельника Абдулмумина Гаджиева, который обвинен в финансировании терроризма. По его словам, речь идет о мести со стороны представителей силовых структур, которые таким образом предполагали добиться закрытия издания. «Дело Гаджиева — давление на журналистику в России в целом»,— предупредил он в ходе пресс-конференции в Москве.

11 июля в Центральном доме журналиста в Москве прошла пресс-конференция «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев. Преследование журналиста как способ закрыть газету?». Правоохранительные органы, как ранее сообщал “Ъ”, задержали редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева 14 июня в Махачкале. Журналист подозревается в организации деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, сотрудник «Черновика» переводил деньги на счета благотворительных организаций, с которых средства переправлялись боевикам в Сирию.

Фигурантами дела помимо Гаджиева являются еще десять человек, задержаны двое из них. Господин Гаджиев свою вину отрицает. Он заявил суду, что подозрение в финансировании терроризма основано на словах подвергнутого пыткам Кемала Тамбиева, который якобы сообщил, что журналист администрировал группу во «ВКонтакте», через которую и собирались деньги для боевиков. Журналист же настаивает, что не пользовался соцсетью в 2013 году, когда, по версии следствия, происходил сбор денег.

История с арестом журналиста вызвала широкий резонанс. 21 июня 2019 года три дагестанские газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — в знак солидарности выпустили номера с одинаковыми обложками «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Совет президента по правам человека при президенте России просил глав Следственного комитета и Генпрокуратуры проконтролировать дело господина Гаджиева. Свое расследование ведет международная правозащитная организация Amnesty International.

Учредитель газеты «Черновик» Магди-Магомед Камалов в ходе пресс-конференции связал дело господина Гаджиева с давлением на газету.

По его словам, изданию постоянно поступают угрозы от представителей силовых структур в связи с различными публикациями.

Он привел пример с освещением судебного процесса по убийству братьев-пастухов Гасангусейновых. В 2016 году тела Гасангусейна и Наби Гасангусейновых были найдены неподалеку от дагестанского села Гоор-Хиндах. В ходе расследования выяснилось, что пастухов расстреляли во время спецоперации силовых структур, причислив к боевикам. Однако осенью 2017 года было официально объявлено, что убитые не имели к террористам никакого отношения. Господин Камалов рассказал, что публикации были восприняты представителями МВД и ФСБ как попытка повлиять на исход дела. Он подчеркнул, что газета занимается информационным сопровождением судебных процессов, публикует только факты, не высказывает своего мнения и, таким образом, не влияет на судей: «Мы открыты для публикаций точки зрения МВД и ФСБ, но ведомства ничего не предоставляют газете, зато угрожают ей». По его словам, дело Гаджиева — личная месть некоторых силовиков, фигурирующих в статьях «Черновика» про братьев Гасангусейновых. При этом фамилий силовиков учредитель издания не назвал.

Абдулмумин Гаджиев как редактор отдела «Религия» оказался самой удобной для давления на газету фигурой, считает господин Камалов. «Для вменения статей о терроризме Гаджиев подходил лучше всего,— согласен адвокат господина Гаджиева Арсен Шабанов.— Во-первых, он писал о религии, во-вторых, занимался преподаванием, например вел курсы по мусульманской экономике. Других журналистов было бы неправдоподобно обвинять в содействии террористам. Они, конечно, могли бы возбудить дела по другим статьям, но тогда суд был бы объективнее. Когда же речь идет о терроризме, суды не слушают никакие доводы защиты, доказать невиновность по террористическим статьям крайне сложно. Освободить человека из-под стражи практически нереально».

По словам адвоката, пока следствие не представило доказательств обвинений журналиста.

Суд первой инстанции и апелляционный суд проигнорировали доводы защиты и избрали мерой пресечения два месяца в СИЗО.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов рассказал, что в Дагестане за 25 лет убили 19 журналистов, в том числе основателя «Черновика» Гаджимурада Камалова. По его словам, «Черновик» не является оппозиционным по отношению к власти, но имеет свою позицию, заключающуюся в борьбе с нарушением законов. «Дело Гаджиева — давление на журналистику в России в целом»,— заметил Магди-Магомед Камалов.

Мелиса Савина