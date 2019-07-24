Дональду Трампу собирают на импичмент

Завтра на слушаниях в Конгрессе с участием спецпрокурора Роберта Мюллера будут впервые представлены «очень существенные доказательства» того, что президент Дональд Трамп совершил «серьезные преступления и правонарушения». Об этом заявил, анонсируя мероприятие, глава юридического комитета Палаты представителей демократ Джерри Надлер. По его мнению, это может стать еще одним доводом в пользу начала процедуры импичмента президента, которого подозревают в «воспрепятствовании правосудию». Республиканцы в Конгрессе, в свою очередь, уже заявили, что угроза импичмента больше не актуальна.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, в течение двух лет курировавший так называемое российское расследование, в среду выступит на открытых слушаниях в спецкомитете по разведке и юридическом комитете Палаты представителей. Напомним, что в конце марта господин Мюллер передал в Министерство юстиции свой 448-страничный итоговый доклад об итогах расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы 2016 года. По утверждению генпрокурора Уильяма Барра, следственной группе не удалось найти доказательства существования сговора между членами команды Дональда Трампа и представителями Кремля, а также собрать достаточное количество улик для обвинения президента США в воспрепятствовании правосудию. В тот же день Дональд Трамп публично сообщил, что приветствует окончание расследования, а подготовленный Робертом Мюллером документ полностью его оправдывает.

Три дня спустя спецпрокурор направил главе Минюста письмо, заявив: передав в Конгресс четырехстраничное изложение доклада, генпрокурор «не смог полностью передать контекст, содержание и суть... сделанных выводов», и это привело к тому, что документ «был неправильно понят общественностью». 29 мая, уже после объявления об уходе в отставку, Роберт Мюллер впервые за два года выступил на пресс-конференции. Он сообщил, что следственная группа не стала предъявлять обвинения действующему президенту США, так как это запрещают действующие правила Министерства юстиции. «Согласно Конституции, формальный процесс против действующего президента может быть начат не только в рамках системы уголовного права»,— подчеркнул господин Мюллер. По мнению наблюдателей, это заявление могло означать, что решение вопроса о привлечении президента США к ответственности следователи решили предоставить Конгрессу.

Выступая в прошлое воскресенье в эфире телеканала Fox News, председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер подтвердил, что предстоящее выступление спецпрокурора действительно может «изменить общественное мнение в вопросе о привлечении президента США к ответственности».

«В докладе (спецпрокурора Мюллера.— “Ъ”) содержатся очень существенные доказательства того, что президент виновен в совершении серьезных преступлений и правонарушений,— сообщил господин Надлер.— Мы должны представить или позволить Мюллеру представить эти факты американцам и затем посмотреть, какие дальнейшие действия мы предпримем».

Господин Надлер напомнил, что подобные действия могут служить основанием для начала процедуры импичмента. И добавил, что он сам не сомневается в виновности президента США. «Ни один президент не может быть выше закона»,— заявил он.

Роберт Мюллер, неоднократно отказывавшийся выступить на слушаниях в Конгрессе, на этот раз заявил, что будет обсуждать только сведения, содержащиеся в докладе о «российском расследовании», и не собирается отвечать на «дополнительные» вопросы законодателей.

Эта позиция, впрочем, устроила демократов в Конгрессе. «Мы будем задавать очень конкретные вопросы,— пояснил господин Надлер.— Найдите страницу 344, второй параграф, и зачитайте его. Этот (эпизод.— “Ъ”) может считаться воспрепятствованием правосудию и считаете ли вы, что президент виновен в этом?» Демократы собираются заняться выяснением, можно ли обвинить президента Трампа в воспрепятствовании правосудию, а их коллеги из комитета по делам разведки планируют вернуться к обсуждению возможного сговора между членами команды главы Белого дома и представителями Кремля.

В свою очередь, представители комитета по разведке уверены, что тема вероятного «сговора» с Кремлем так и не была «в полной мере представлена общественности», в том числе и из-за заявлений самого президента Трампа о том, что «никакого сговора не было».

Глава комитета Адам Шифф также заявил в эфире телекомпании CBS, что законодатели пока не смогли «подробно изучить» и детали вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года. По его словам, эта тема сейчас особенно актуальна. «Кто еще кроме меня, проводившего собственное расследование (в Конгрессе.— “Ъ”), может вернуть внимание общественности к этой теме?» — задал риторический вопрос господин Шифф. Он заявил, что не исключает того, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после завершения президентского срока.

Комментируя предстоящее выступление экс-спецпрокурора, представители Республиканской партии назвали итоговый доклад Роберта Мюллера предвзятым.

«Его содержание никогда (публично.— “Ъ”) не ставили под сомнение сторонники президента, и теперь у нас появился шанс сделать это»,— заявил член юридического комитета республиканец Дуглас Коллинз. Он уточнил, что его однопартийцы собираются еще раз напомнить общественности, что расследование о российском вмешательстве «было завершено», а инициативы об объявлении импичмента «не находят достаточной поддержки».

Кирилл Белянинов, Вашингтон