Трамп готов назначить Эспера новым министром обороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить министром обороны Марка Эспера, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Он начнет исполнять обязанности главы Пентагона с 24 июня. Ранее о планах Господина Трампа сообщало CNN со ссылкой на источники. Назначение господина Эспера стало возможным после того, как действующий и.о. Патрик Шанахан отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе.

Выдвинутая президентом на пост главы Пентагона кандидатура должна быть одобрена в Сенате (верхней палате Конгресса США).

В мае 2019 года Дональд Трамп выдвинул Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Сам кандидат назвал выдвижение «большой честью» и пообещал «продолжать агрессивную реализацию национальной стратегии обороны». Господин Шанахан сменил в должности Джеймса Мэттиса, который покинул пост главы Пентагона в декабре 2018 года.

Подробнее об уходе господина Мэттиса читайте в публикации “Ъ” «Пентагонения на инакомыслящих».