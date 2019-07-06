Хакасский губернатор усомнился в необходимости ликвидации его администрации

Глава Хакасии, первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов усомнился в целесообразности предложения о ликвидации администрации руководителя региона. С этой инициативой ранее выступил депутат Верховного совета Хакасии Денис Бразаускас, возглавляющий местных «Коммунистов России».

По словам главы Хакасии, он предлагал ликвидировать администрацию главы республики во время предвыборной кампании в 2018 году, но от идеи пришлось отказаться. «У нас в республике функционировали два органа, которые дублировали полномочия друг друга: администрация и управление по обеспечению деятельности правительства. Когда проанализировали, мы увидели, что администрация — орган, который закреплен в конституции республики. Мы не могли его ликвидировать по закону. Поэтому ликвидировали дублирующий орган»,— заявил губернатор в интервью телеканалу РТС.

Инициатор ликвидации администрации Денис Бразаускас не знал, что уже не существует управление по обеспечению деятельности правительства, отметил Валентин Коновалов. «Когда на заседании конституционной комиссии Хакасии я задал депутату вопрос, он ответил, что не знал об этом. Когда дублирующий орган ликвидирован, насколько целесообразно? Можно переименовать в аппарат правительства»,— предложил глава Хакасии. Как писал “Ъ”, 2 июля комиссия решила вынести предложение господина Бразаускаса на рассмотрение сессии республиканского парламента.

Администрация главы Хакасии создана в 2011 году по инициативе заведующего отделом по обеспечению деятельности председателя правительства республики Владислава Никонова, который стал ее первым руководителем. Спустя три года администрацию возглавил ныне находящийся под следствием Владимир Бызов. После его ареста в 2016 году руководить администрацией начал Валерий Денщиков, уволившийся после победы Валентина Коновалова на выборах главы республики в ноябре 2018 года. Сейчас эту структуру возглавляет Богдан Павленко, руководивший избирательной кампанией господина Коновалова.

Подробнее о предложении Дениса Бразаускаса — в материале “Ъ-Сибирь” «Главе ломают аппарат»

Илья Галагуз