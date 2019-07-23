Граждан просят занять места в реестре В Госдуму внесен проект о единой базе данных для населения

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса данных физлиц. В нем будут собраны все официальные данные гражданина — от ФИО до семейных связей. Оператором базы будет ФНС, ранее для этого получившая полномочия по переводу системы загсов в электронную форму. Таким образом государство планирует добиться точного статистического учета населения, улучшить госуправление, обеспечить предоставление «проактивных» госуслуг, повысить собираемость налогов и обеспечить адресность соцподдержки. Также ресурс будет использоваться для обеспечения избирательных прав граждан и военного призыва.

Правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект о едином информационном ресурсе, где будут собраны все данные о населении — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и т. п., а также дополнительные (семейное положение, родственные связи и др.) сведения о гражданине.

Данные будут собраны от ряда ведомств — от МВД до внебюджетных фондов — посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Собираться база будет по принципу «одно лицо — одна запись». Оператором проекта будет ФНС. Налоговики же будут и отвечать за защиту данных. Для обеспечения единой базы граждан ФНС, напомним, уже несколько лет ведет работу по цифровизации и унификации данных системы загс.

Полученный реестр должен затронуть практически все сферы жизни граждан — в частности, на него должны будут опираться новая система предоставления государственных и муниципальных услуг (см. “Ъ” от 11 февраля 2019 года), государственное и муниципальное управление.

В том числе база данных граждан будет использоваться «для составления и реализации государственных и муниципальных программ и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отсутствие централизованной базы данных о гражданах власти ранее называли причиной отсутствия точной информации о потенциальных бюджетных расходах — например, в вопросах социальной помощи, пенсионного учета и др.

Создаваемый центральный реестр должен будет дать возможность сопоставления и выявления изменений в сведениях, которые содержатся в ведомственных базах данных и реестрах.

Еще одна цель централизации учета граждан — уточнение государственной статистики: она даст возможность значительно более точного учета материального положения населения.

Также базу предполагается использовать для контроля исполнения гражданами воинской обязанности и обеспечения их избирательных прав. Отметим, что, например, наличие такого реестра могло бы решить проблемы контроля достоверности сбора подписей кандидатами в Мосгордуму летом 2019 года.

Для самого Минфина ресурс должен, в частности, вывести «на качественно новый уровень» расчет и начисление НДФЛ, сократить объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению. Старт работы такого ресурса предполагается с января 2022 года, до 2025 года предлагается установить переходный период для его исчерпывающего наполнения.

Олег Сапожков, Татьяна Гришина