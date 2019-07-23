Из общественных мест исключают любой дым

Правительство поддержало очередное ужесточение антитабачного законодательства. К обычным сигаретам хотят приравнять электронные, а также вейпы, кальяны и системы нагревания табака. Помимо этого, правительство будет настаивать на новых ограничениях. Каких именно? И как они отразятся на бизнесе? Тему продолжат Анна Пестерева и Яна Лубнина.

Новый антитабачный закон должен ввести тотальный запрет на дым: в документе появляются понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», которые официально приравниваются к обычным сигаретам. Устройства запретят продавать детям — этого добивался Минздрав, заметив растущую популярность электронных сигарет среди россиян старше 15 лет. В то, что устройства могут использоваться как средства отказа от табака, ведомство тоже верить не хочет. Его эксперты говорят, что подтверждающих это научных данных нет.

Системы нагревания табака нельзя будет использовать там, где уже запрещено курить, — у школ, музеев, магазинов, вблизи аэропортов и вокзалов, на остановках транспорта, пляжах, около гостиниц и в ресторанах.

Между тем, только в Москве десятки заведений, которые позволяют клиентам дымить, не вставая из-за стола. «Коммерсантъ FM» связался с представителями одного из ресторанов на Петровке, по соседству с Главным управлением МВД.

— У вас можно IQOS в помещении курить или нет? — Да, можно. — Это разве не запрещено? — Запрет на такие устройства не распространяется, то есть IQOS же можно в помещениях курить.

Но, кажется, правительство такая вольность раздражает. В отзыве кабмина на законопроект говорится о необходимости ужесточить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение требований антитабачного закона. Но это означает еще один удар по бизнесу, подчеркивает ресторатор Аркадий Новиков: «Надо быть аккуратным с ужесточением. Есть гости, например, которых иногда надо убеждать, в том, что запрет на курение распространяется и на электронные устройства. Я вообще не очень люблю ужесточения. Наши клиенты, в основном девушки, иногда спрашивают: "Можно мы сделаем одну затяжку электронной сигареты?".

По моему мнению, если это никому не мешает, то можно сделать и некоторые послабления.

Но если примут закон, значит, будем исполнять».

Рынок альтернативных способов курения в России стал расти на фоне борьбы с никотином. К 2017 году этот сектор достиг 20 млрд руб., и теперь над ним нависла угроза госрегулирования. Впрочем, маркетолог сети Vape.ru Кирилл Катаев смотрит в будущее с некоторым оптимизмом: «Возможно, будет как падение, так и рост рынка электронных сигарет. Те люди, которые об этом не задумывались, сейчас узнают о таких устройствах. Как обычно, то, что запрещается, становится интереснее. Между тем, основной хайп на вейпы прошел, но появляются альтернативные системы».

Российские предприниматели уже научились обходить некоторые запреты. В 2017 году по рынку больно ударило введение акцизов на электронные сигареты и жидкости для них. Некоторые мировые игроки отказались открывать свои представительства в России, а база клиентов стала сокращаться. Вместе с тем, сравниться с этими последствиями может не сам запрет на устройства для курения, а ограничения на их рекламу, считает председатель правления Альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев. Правительство обдумывает такой вариант.

«Запрет рекламы и выкладки вейпов на витрины магазинов очень негативно отразились бы на рынке, поскольку это инновационная продукция, ее нельзя продавать, как обычные сигареты, которые понятны и привычны потребителю, знающему, что он хочет. В данном случае нужны определенные усилия со стороны и производителя, и розницы, чтобы объяснить, как пользоваться такими системами, каковы их преимущества. Введение запрета стало бы большим шагом назад», — отметил господин Королев.

Параллельно в Госдуме начался процесс либерализации антитабачного законодательства. В первом чтении недавно одобрили законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты. Теперь же парламентариям предстоит голосовать за или против очередного ужесточения правил.

Законопроект, который предлагает приравнять к сигаретам электронные средства курения, вносили в Госдуму еще в 2017 году. Теперь его доработали и в конце сентября должны вынести на первое чтение.