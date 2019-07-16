Электронные аналоги сигарет все ближе к изгнанию на улицу

Электронные сигареты могут приравнять к обычным — правительство поддержало запрет на использование электронных девайсов, вейпов и кальянов. Нельзя будет курить на отдельных территориях и в помещениях по аналогии с ограничениями, которые сейчас действуют для обычных сигарет. Также не разрешат рекламировать и продавать несовершеннолетним любые устройства для курения.

Неважно, каким способом никотин попадает в организм, это все равно вредно для здоровья, говорит один из авторов законопректа, сенатор от Курской области Валерий Рязанский: «Нет смысла разделять на разные законодательные категории регулирования никотиносодержащую продукцию, все должно ограничиваться ст. 15 ФЗ. Такой подход позволит отнести электронные сигареты, вейпы и кальяны к разным способам доставки никотина в организм — методом горения, тления, пропускания через какую-то жидкость, пар и так далее. Все те ограничительные меры, которые предусмотрены по базовому антиникотиновому закону, распространятся на всю продукцию».

По данным аналитиков компании Euromonitor International, объем российского рынка курительных девайсов за шесть лет вырос в семь раз, до 35 млрд руб. Новые ограничения не повлияют на популярность электронных сигарет, говорит главный редактор издания «Русский табак» Максим Королев: «Люди, выбравшие продукты с пониженным риском, из-за запрета курения в общественных местах вряд ли бросят вейпы и вернутся к сигаретам. Мне кажется, это недостаточно сильная мотивация, тем более такая мера в известной степени ожидаема. Во многих ресторанах запрещены даже IQOS, поэтому не думаю, что это сильно скажется на продажах. Но инициатива может повлиять на их динамику, потому что устраняется очень важный аргумент для перехода от табака к продуктам с пониженным риском. При наличии одобрения правительства никаких проблем в первом чтении не будет, законопроект проскочит очень быстро, потому что тут нет сопротивления. А вот точечные поправки, коррекции могут несколько задержать второе чтение, потому что там нужна согласованная позиция. Скорее всего, закон будет принят быстро, но необязательно в том виде, в котором он сейчас выносится на первое чтение».

Многие курильщики перешли на электронные девайсы после запрета на курение обычных сигарет в барах и ресторанах. Как они отнесутся к новым ограничениям? «Ъ FM» задал этот вопрос известным поклонникам электронных сигарет.

Юрий Стоянов, актер: «Я курю электорнные сигареты там, где нельзя курить обычные. Пока государство собирает огромные акцизы с сигарет, не надо закрывать глаза на то, что в этой стране есть курящие люди, не надо их приравнивать к заразным». Евгений Маргулис, музыкант: «Если запретят, я не буду этого делать. Но я как-то даже и не отслеживал этот момент». Михаил Борщевский, адвокат: «Нет, это никак не повлияет, потому что для меня IQOS — это вынужденная мера: после инфаркта я вынужден был отказаться от сигарет. Но поскольку я не могу обходиться без никотина, для меня это своеобразное спасение. Я считаю, что бороться с табакокурением надо другими способами — необходимо сражаться не с теми, кто уже курит, а защищать тех, кто еще не начинал».

В правительстве также предложили усилить ответственность владельцев ресторанов и баров за несоблюдение новых норм в том случае, если их клиенты будут курить электронные сигареты в помещениях.

Кирилл Абакумов